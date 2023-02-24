https://sputnik-georgia.ru/20230224/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-gogolya-i-ego-tvorchestvo-275218511.html

Тест: насколько хорошо вы знаете Гоголя и его творчество

Тест: насколько хорошо вы знаете Гоголя и его творчество

Ровно 171 год назад, 24 февраля 1852 года, знаменитый писатель сжег второй том "Мертвых душ", что считается настоящей трагедией для всей мировой литературы 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T16:56+0400

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о писателе и его творчестве.

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тесты, интерактив, тесты