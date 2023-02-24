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Тест: насколько хорошо вы знаете Гоголя и его творчество
Тест: насколько хорошо вы знаете Гоголя и его творчество
Ровно 171 год назад, 24 февраля 1852 года, знаменитый писатель сжег второй том "Мертвых душ", что считается настоящей трагедией для всей мировой литературы 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T16:56+0400
2023-02-24T16:56+0400
2023-02-24T16:56+0400
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о писателе и его творчестве.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест: насколько хорошо вы знаете Гоголя и его творчество
Ровно 171 год назад, 24 февраля 1852 года, знаменитый писатель сжег второй том "Мертвых душ", что считается настоящей трагедией для всей мировой литературы
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о писателе и его творчестве.