https://sputnik-georgia.ru/20230224/v-rossii-uchredili-rossiysko-gruzinskiy-delovoy-sovet---video-274674339.html

В России учредили российско-грузинский деловой совет - видео

В России учредили российско-грузинский деловой совет - видео

При Торгово-промышленной палате РФ учрежден российско-грузинский деловой совет, подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T23:37+0400

2023-02-24T23:37+0400

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В Москве уже состоялось первое заседание Совета. Руководителем избран глава совета директоров "ИК Румб" Юрий Балашов. Заместителями стали вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, президент ООО "Алазани-Эдем" Семен Надашвили и Президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе.Основной целью Российско-Грузинского делового совета является создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между двумя странами.

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