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Как в Батуми зимой "моржи" купаются в ледяном море - видео
Как в Батуми зимой "моржи" купаются в ледяном море - видео
Зимой на пляже в Батуми тоже можно заметить людей. Это местные "моржи", которые любят поплавать в Черном море в любую погоду. Их не останавливает мороз и снег 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T15:39+0400
2023-02-26T15:39+0400
2023-02-28T13:47+0400
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Местные жители говорят, что купание зимой в море в Батуми - это уже традиция. Такое тут в последние годы не редкость. Да и раньше люди, которые ведут здоровый образ жизни, выходили в зимние месяцы поплавать в море.
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видео, мультимедиа, батуми, батуми, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, батуми, батуми, видео-новости из грузии, видео
Как в Батуми зимой "моржи" купаются в ледяном море - видео
15:39 26.02.2023 (обновлено: 13:47 28.02.2023)
Зимой на пляже в Батуми тоже можно заметить людей. Это местные "моржи", которые любят поплавать в Черном море в любую погоду. Их не останавливает мороз и снег
Местные жители говорят, что купание зимой в море в Батуми - это уже традиция. Такое тут в последние годы не редкость. Да и раньше люди, которые ведут здоровый образ жизни, выходили в зимние месяцы поплавать в море.