https://sputnik-georgia.ru/20230226/masshtabnyy-proekt-kak-stroitsya-doroga-k-granitse-gruzii-i-rossii-274757612.html
Масштабный проект: как строится дорога к границе Грузии и России
Масштабный проект: как строится дорога к границе Грузии и России
Участок Квешети-Коби – это объездной путь одного из участков трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе. 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T20:00+0400
2023-02-26T20:00+0400
2023-02-28T10:28+0400
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В рамках проекта ведется строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, а один ремонтируется. Кроме того, запланировано строительство пяти тоннелей, среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.Какую пользу принесет проект Квешети – Коби смотрите в видеографике Sputnik Грузия.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, грузино-российские отношения, инфографика
грузия, новости, экономика, грузино-российские отношения, инфографика
Масштабный проект: как строится дорога к границе Грузии и России
20:00 26.02.2023 (обновлено: 10:28 28.02.2023)
Участок Квешети-Коби – это объездной путь одного из участков трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе.
В рамках проекта ведется строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, а один ремонтируется. Кроме того, запланировано строительство пяти тоннелей, среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.
Какую пользу принесет проект Квешети – Коби смотрите в видеографике Sputnik Грузия
.