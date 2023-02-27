https://sputnik-georgia.ru/20230227/gruziya--eto-butylochnoe-gorlyshko-vsey-evrazii-mnenie-eksperta-275293320.html

Грузия – это "бутылочное горлышко" всей Евразии: мнение эксперта

Грузия – это "бутылочное горлышко" всей Евразии: мнение эксперта

Борьба за Грузию между различными заинтересованными глобальными силами будет идти достаточно напряженно исходя из геоэкономического аспекта, считает российский... 27.02.2023, Sputnik Грузия

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Об этом политолог заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Если политика – голова государства, то экономика – его шея. Естественно, исходя из такого геоэкономического значения Грузии вытекают и геополитические аспекты. Во-первых, над Грузией слишком часто нависает влияние западных сил… Естественно, есть желание России туда эти силы не впускать", – разъяснил Сафаров.По предположениям эксперта, такая "борьба" за влияние в Грузии будет продолжаться в течение ближайшего столетия.

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