https://sputnik-georgia.ru/20230227/gruziya--eto-butylochnoe-gorlyshko-vsey-evrazii-mnenie-eksperta-275293320.html
Грузия – это "бутылочное горлышко" всей Евразии: мнение эксперта
Грузия – это "бутылочное горлышко" всей Евразии: мнение эксперта
Борьба за Грузию между различными заинтересованными глобальными силами будет идти достаточно напряженно исходя из геоэкономического аспекта, считает российский... 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T20:24+0400
2023-02-27T20:24+0400
2023-02-27T20:33+0400
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Об этом политолог заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Если политика – голова государства, то экономика – его шея. Естественно, исходя из такого геоэкономического значения Грузии вытекают и геополитические аспекты. Во-первых, над Грузией слишком часто нависает влияние западных сил… Естественно, есть желание России туда эти силы не впускать", – разъяснил Сафаров.По предположениям эксперта, такая "борьба" за влияние в Грузии будет продолжаться в течение ближайшего столетия.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экспертное мнение, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
экспертное мнение, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
Грузия – это "бутылочное горлышко" всей Евразии: мнение эксперта
20:24 27.02.2023 (обновлено: 20:33 27.02.2023)
Борьба за Грузию между различными заинтересованными глобальными силами будет идти достаточно напряженно исходя из геоэкономического аспекта, считает российский политолог Руслан Сафаров
Об этом политолог заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Если политика – голова государства, то экономика – его шея. Естественно, исходя из такого геоэкономического значения Грузии вытекают и геополитические аспекты. Во-первых, над Грузией слишком часто нависает влияние западных сил… Естественно, есть желание России туда эти силы не впускать", – разъяснил Сафаров.
По предположениям эксперта, такая "борьба" за влияние в Грузии будет продолжаться в течение ближайшего столетия.