https://sputnik-georgia.ru/20230227/test-chto-vy-znaete-o-klonirovanii-275319985.html

Тест: что вы знаете о клонировании

Тест: что вы знаете о клонировании

Ровно 26 лет назад, 27 февраля 1997 года, было объявлено об успешном клонировании млекопитающего – овечки Долли 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T14:02+0400

2023-02-27T14:02+0400

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест

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тесты, интерактив, тесты