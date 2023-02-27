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https://sputnik-georgia.ru/20230227/test-chto-vy-znaete-o-klonirovanii-275319985.html
Тест: что вы знаете о клонировании
Тест: что вы знаете о клонировании
Ровно 26 лет назад, 27 февраля 1997 года, было объявлено об успешном клонировании млекопитающего – овечки Долли 27.02.2023, Sputnik Грузия
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: что вы знаете о клонировании

14:02 27.02.2023 (обновлено: 14:05 28.02.2023)
© PixabayМикроскоп
Микроскоп - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
© Pixabay
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Ровно 26 лет назад, 27 февраля 1997 года, было объявлено об успешном клонировании млекопитающего – овечки Долли
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест
1 из 6
Начнём с первого в истории клонированного теплокровного животного — овечки Долли. В честь кого она получила своё имя?
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