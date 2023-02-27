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Тест: что вы знаете о клонировании
Тест: что вы знаете о клонировании
Ровно 26 лет назад, 27 февраля 1997 года, было объявлено об успешном клонировании млекопитающего – овечки Долли 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T14:02+0400
2023-02-27T14:02+0400
2023-02-28T14:05+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест
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тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о клонировании
14:02 27.02.2023 (обновлено: 14:05 28.02.2023)
Ровно 26 лет назад, 27 февраля 1997 года, было объявлено об успешном клонировании млекопитающего – овечки Долли
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест