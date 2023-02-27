https://sputnik-georgia.ru/20230227/vzryv-v-medtsentre-v-kutaisi---zdanie-polnostyu-razrusheno-275281335.html

Взорвалась котельная медцентра в Кутаиси – постройка полностью разрушена

Взорвалась котельная медцентра в Кутаиси – постройка полностью разрушена

В результате взрыва пострадали несколько сотрудников клиники 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T14:41+0400

2023-02-27T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Взорвалась котельная Кутаисского центра интервенционной медицины, сообщает телеканал "Рустави 2".В результате взрыва пострадали несколько сотрудников клиники. Им оказали первую медицинскую помощь. Как рассказали работники центра, услышав взрыв они вышли на улицу и увидели, что постройка полностью разрушена. На месте ведутся следственные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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