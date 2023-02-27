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Взорвалась котельная медцентра в Кутаиси – постройка полностью разрушена
Взорвалась котельная медцентра в Кутаиси – постройка полностью разрушена
В результате взрыва пострадали несколько сотрудников клиники 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Взорвалась котельная Кутаисского центра интервенционной медицины, сообщает телеканал "Рустави 2".В результате взрыва пострадали несколько сотрудников клиники. Им оказали первую медицинскую помощь. Как рассказали работники центра, услышав взрыв они вышли на улицу и увидели, что постройка полностью разрушена. На месте ведутся следственные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, происшествия, кутаиси, тбилиси
новости, грузия, происшествия, кутаиси, тбилиси

Взорвалась котельная медцентра в Кутаиси – постройка полностью разрушена

14:41 27.02.2023 (обновлено: 14:57 27.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerПожарные спасатели едут по вызову
Пожарные спасатели едут по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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НовостиTelegram
В результате взрыва пострадали несколько сотрудников клиники
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Взорвалась котельная Кутаисского центра интервенционной медицины, сообщает телеканал "Рустави 2".
В результате взрыва пострадали несколько сотрудников клиники. Им оказали первую медицинскую помощь.
Как рассказали работники центра, услышав взрыв они вышли на улицу и увидели, что постройка полностью разрушена.
На месте ведутся следственные мероприятия.
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