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Взорвалась котельная медцентра в Кутаиси – постройка полностью разрушена
Взорвалась котельная медцентра в Кутаиси – постройка полностью разрушена
В результате взрыва пострадали несколько сотрудников клиники 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T14:41+0400
2023-02-27T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Взорвалась котельная Кутаисского центра интервенционной медицины, сообщает телеканал "Рустави 2".В результате взрыва пострадали несколько сотрудников клиники. Им оказали первую медицинскую помощь. Как рассказали работники центра, услышав взрыв они вышли на улицу и увидели, что постройка полностью разрушена. На месте ведутся следственные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, кутаиси, тбилиси
Взорвалась котельная медцентра в Кутаиси – постройка полностью разрушена
14:41 27.02.2023 (обновлено: 14:57 27.02.2023)
В результате взрыва пострадали несколько сотрудников клиники
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Взорвалась котельная Кутаисского центра интервенционной медицины, сообщает телеканал "Рустави 2".
В результате взрыва пострадали несколько сотрудников клиники. Им оказали первую медицинскую помощь.
Как рассказали работники центра, услышав взрыв они вышли на улицу и увидели, что постройка полностью разрушена.
На месте ведутся следственные мероприятия.