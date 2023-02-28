https://sputnik-georgia.ru/20230228/eks-deputat-rasskazal-v-chem-unikalnost-otnosheniy-gruzii-i-rossii-275337441.html

Экс-депутат рассказал, в чем уникальность отношений Грузии и России

Экс-депутат рассказал, в чем уникальность отношений Грузии и России

Взаимоотношения России и Грузии являются своеобразным феноменом, считает экс-депутат и руководитель общественного центра им. Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T17:10+0400

2023-02-28T17:10+0400

2023-02-28T17:18+0400

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грузино-российские отношения

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Отношения между Россией и Грузией абсолютно феноменальны. Нет такого аналога в мировой истории, чтобы у двух стран отсутствовали дипломатические и политические отношения, но тем не менее экономические развивались бы в геометрической прогрессии", – пояснил Лорткипанидзе.По данным на конец февраля, Россия заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2023 года. Внешнеторговый оборот с северным соседом превысил 263 миллиона долларов, что составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, видео, грузия, новости, россия, дмитрий лорткипанидзе, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео