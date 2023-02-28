https://sputnik-georgia.ru/20230228/eks-deputat-rasskazal-v-chem-unikalnost-otnosheniy-gruzii-i-rossii-275337441.html
Экс-депутат рассказал, в чем уникальность отношений Грузии и России
Экс-депутат рассказал, в чем уникальность отношений Грузии и России
Взаимоотношения России и Грузии являются своеобразным феноменом, считает экс-депутат и руководитель общественного центра им. Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T17:10+0400
2023-02-28T17:10+0400
2023-02-28T17:18+0400
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Отношения между Россией и Грузией абсолютно феноменальны. Нет такого аналога в мировой истории, чтобы у двух стран отсутствовали дипломатические и политические отношения, но тем не менее экономические развивались бы в геометрической прогрессии", – пояснил Лорткипанидзе.По данным на конец февраля, Россия заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2023 года. Внешнеторговый оборот с северным соседом превысил 263 миллиона долларов, что составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.
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мультимедиа, видео, грузия, новости, россия, дмитрий лорткипанидзе, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, грузия, новости, россия, дмитрий лорткипанидзе, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
Экс-депутат рассказал, в чем уникальность отношений Грузии и России
17:10 28.02.2023 (обновлено: 17:18 28.02.2023)
Взаимоотношения России и Грузии являются своеобразным феноменом, считает экс-депутат и руководитель общественного центра им. Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Отношения между Россией и Грузией абсолютно феноменальны. Нет такого аналога в мировой истории, чтобы у двух стран отсутствовали дипломатические и политические отношения, но тем не менее экономические развивались бы в геометрической прогрессии", – пояснил Лорткипанидзе.
По данным на конец февраля, Россия заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2023 года. Внешнеторговый оборот с северным соседом превысил 263 миллиона долларов, что составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.