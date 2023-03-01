https://sputnik-georgia.ru/20230301/chetyre-npo-v-gruzii-v-2022-godu-poluchili-finansirovanie-kak-vse-partii---spiker-parlamenta-275356576.html

Четыре НПО в Грузии в 2022 году получили финансирование как все партии - спикер парламента

Четыре НПО в Грузии в 2022 году получили финансирование как все партии - спикер парламента

Грузинскую общественность интересуют источники финансирования как НПО, так и политических партий, считает спикер парламента 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T11:15+0400

2023-03-01T11:15+0400

2023-03-01T11:36+0400

грузия

новости

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Обществу важно знать об источниках финансирования неправительственных организаций, которые в сумме получают гораздо больше денег, чем политические партии, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Вопрос прозрачности финансирования НПО стал особо актуальным в Грузии на фоне поступивших в парламент двух проектах "Об агентах иностранного влияния". "В 2022 году, если я не ошибаюсь, пожертвования всем партиям в Грузии составили 750 тысяч лари. К этому добавляется бюджетное финансирование – 12 млн в год для всех партий. Другими словами, в прошлом году все партии получили 12,5 млн лари за счет пожертвований и бюджетных средств. Столько денег получают четыре НПО в Грузии" – сказал Папуашвили. При этом он отметил, что общество заинтересовано как в происхождении финансирования партий, так и в происхождении финансирования НПО. "Опасный сигнал" - спикер парламента о планах президента Грузии по закону об иноагентах>>В парламенте Грузии зарегистрировано два законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа" Категорически против принятия в стране закона об иноагентах ранее выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили и объявила о намерении воспользоваться правом вето. Между тем к принятию обоих законопроектов в первом чтении уже готовы депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент продолжит обсуждение того законопроекта, который получит положительную оценку от Венецианской комиссии. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. Президент Грузии планирует наложить вето на законопроект об иноагентах>>Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии. Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта