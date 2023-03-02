https://sputnik-georgia.ru/20230302/kakogo-chisla-pervaya-roditelskaya-subbota-velikogo-posta-2023-275379363.html

Какого числа первая родительская суббота Великого поста 2023?

Какого числа первая родительская суббота Великого поста 2023?

Вторая родительская суббота в году по православному церковному календарю в 2023 году выпадает на март – это день особого поминовения умерших, в который в... 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T10:49+0400

2023-03-02T10:49+0400

2023-03-02T10:49+0400

справки

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Конкретных дат в церковном календаре у родительских суббот нет - обычно они привязаны к важным религиозным праздникам. В период Великого поста в храмах ежедневные панихиды и литии не проводят, и, чтобы не лишать умерших своего молитвенного покровительства на целых семь недель, Церковь установила три специальных дня – субботы 2, 3 и 4-й недели Великого поста для молитвы о них. Какого числа первая родительская суббота Великого поста в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа родительская суббота? По церковному календарю вторая родительская суббота в году ежегодно выпадает на вторую седмицу Великого поста, которую в 2023-м отметят 11 марта. Великий пост, предшествующий Светлому Воскресению Христову, в 2023-м начался 27 февраля и продлится по 15 апреля включительно. По церковной традиции в субботу утром проводят заупокойную божественную литургию, а после нее – общую панихиду. Панихиду служат и накануне родительской субботы, в пятницу вечером. В родительскую субботу усопшие, по молитвам Церкви, получают облегчение или освобождение от загробных наказаний. В этот день в храмах поминают и усопших родителей – прихожане подают записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души в загробном мире. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки