https://sputnik-georgia.ru/20230302/kaladze-podderzhal-prinyatie-v-gruzii-zakona-ob-inoagentakh-275397468.html

Каладзе поддержал принятие в Грузии закона "об иноагентах"

Каладзе поддержал принятие в Грузии закона "об иноагентах"

Каладзе заявил, что правящая партия Грузии не услышала от критиков ни одной оценки по содержанию законопроекта 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T14:05+0400

2023-03-02T14:05+0400

2023-03-02T14:26+0400

грузия

политика

новости

сша

каха каладзе

саломе зурабишвили

грузинская мечта

совет европы

венецианская комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267397687_0:62:1282:783_1920x0_80_0_0_654c3007beef62d74e37f55ea9c0c552.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Единственной целью законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" является обеспечение прозрачности иностранного финансирования в Грузии, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Категорически против принятия закона "об иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. По его словам, противники принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", не вникая в суть законопроекта, называют его аналогом российского закона об иноагентах. Никто из них не делает сравнение, к примеру, с американским "Актом о регистрации иностранных агентов (FARA)."Если в Америке данный законопроект хорошо работает, почему он не сможет работать в Грузии?... Почему будет плохим для Грузии? Мы не услышали этих аргументов", – сказал Каладзе.Он подчеркнул, что разработанный депутатами, представляющими общественное движение "Сила народа", законопроект никак не связан с российским законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". "Я уверен, что обсуждение остального продолжится в парламенте", – отметил Каладзе.Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта. Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки."Грузинская мечта" намерена принять тот законопроект, который получит положительную оценку от Венецианской комиссии. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето. Но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, сша, каха каладзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта, совет европы, венецианская комиссия