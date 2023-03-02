https://sputnik-georgia.ru/20230302/prestizhno-i-besplatno-priem-zayavok-iz-gruzii-na-postuplenie-v-vuzy-rf-otkryt-275397968.html

Престижно и бесплатно: Прием заявок из Грузии на поступление в вузы РФ открыт

Престижно и бесплатно: Прием заявок из Грузии на поступление в вузы РФ открыт

Набор кандидатов для поступления в российские высшие учебные заведения в 2023-2024 учебном году, в том числе для абитуриентов из Грузии, начался и продлится до... 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T14:10+0400

2023-03-02T14:10+0400

2023-03-02T14:28+0400

пресс-центр

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видео

грузия

россия

николай свентицкий

пресс-центр

образование

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Об этом сказал на брифинге председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Для регистрации необходимо заполнить анкету и загрузить максимальный пакет документов на сайте education-in-russia.com. Вместе с анкетой нужно загрузить скан заграничного паспорта, а если у человека несколько гражданств – необходимо загрузить все паспорта.В заявке необходимо указать не менее шести вузов в порядке приоритетности. Далее абитуриент будет приглашен на собеседование в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, где заявка будет рассмотрена отборочной комиссией.Если собеседование пройдет успешно, в информационной системе надо будет предоставить дополнительные документы."Важно прикладывать грамоты, гранты, творческие работы, подтверждать свои достижения. Все это может стать решающим фактором при отборе кандидатуры", – подчеркнул Свентицкий.Николай Свентицкий также отметил, что абитуриентам предоставлен широкий выбор специальностей. Будущим студентам дается возможность учиться в лучших вузах от Калининграда до Владивостока.Стоит отметить, что в этом году обучение осуществляется с выплатой стипендий и предоставлением жилья в общежитии на весь период обучения. Помимо этого, студентам также дается возможность работать, в том числе по специальности.

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мультимедиа, видео, грузия, россия, николай свентицкий, пресс-центр, видео, образование