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Ватерполисты "Динамо" одержали первую победу в розыгрыше Лиги чемпионов
Ватерполисты "Динамо" одержали первую победу в розыгрыше Лиги чемпионов
Счет в игре открыли динамовцы, после чего получили два мяча в свои ворота 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T12:12+0400
2023-03-02T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Тбилисское "Динамо" одержало первую победу в розыгрыше Лиги чемпионов по водному поло в этом сезоне, обыграв в гостях немецкий "Васпо Ганновер" со счетом 10:8. Первый матч между этими командами закончился в пользу соперника 14:11.На счету подопечных Деяна Станоевича восемь поражений и одна победа. "Динамо" занимает последнее место в группе А. Счет в игре открыли динамовцы, после чего получили два мяча в свои ворота. До окончания первой четверти тбилисцы все-таки смогли сравнять счет. Стоит отметить отличную игру вратаря динамовцев Ираклия Размадзе, который не раз спасал свою команду. В решающей четвертой четверти "Динамо" отлично сыграло в обороне. Повели в счете грузинские ватерполисты благодаря голу Бесо Ахвледиани, а уже Саба Ткешелашвили увеличил отрыв до двух мячей. Счет по четвертям: Свой следующий матч тбилисское "Динамо" проведет 22 марта против "Радничков". А вот один из лидеров группы, действующий чемпион Лиги "Про Рекко" проиграл встречу "Барселонете" и теперь занимает третье место в таблице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Ватерполисты "Динамо" одержали первую победу в розыгрыше Лиги чемпионов
12:12 02.03.2023 (обновлено: 12:18 02.03.2023)
Счет в игре открыли динамовцы, после чего получили два мяча в свои ворота
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Тбилисское "Динамо" одержало первую победу в розыгрыше Лиги чемпионов по водному поло в этом сезоне, обыграв в гостях немецкий "Васпо Ганновер" со счетом 10:8.
Первый матч между этими командами закончился в пользу соперника 14:11.На счету подопечных Деяна Станоевича восемь поражений и одна победа. "Динамо" занимает последнее место в группе А.
Счет в игре открыли динамовцы, после чего получили два мяча в свои ворота. До окончания первой четверти тбилисцы все-таки смогли сравнять счет. Стоит отметить отличную игру вратаря динамовцев Ираклия Размадзе, который не раз спасал свою команду.
В решающей четвертой четверти "Динамо" отлично сыграло в обороне. Повели в счете грузинские ватерполисты благодаря голу Бесо Ахвледиани, а уже Саба Ткешелашвили увеличил отрыв до двух мячей.
Четвертая четверть – 0:2.
Свой следующий матч тбилисское "Динамо" проведет 22 марта против "Радничков".
А вот один из лидеров группы, действующий чемпион Лиги "Про Рекко" проиграл встречу "Барселонете" и теперь занимает третье место в таблице.