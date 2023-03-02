https://sputnik-georgia.ru/20230302/vaterpolisty-dinamo-oderzhali-pervuyu-pobedu-v-rozygryshe-ligi-chempionov-275391172.html

Ватерполисты "Динамо" одержали первую победу в розыгрыше Лиги чемпионов

Ватерполисты "Динамо" одержали первую победу в розыгрыше Лиги чемпионов

Счет в игре открыли динамовцы, после чего получили два мяча в свои ворота 02.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Тбилисское "Динамо" одержало первую победу в розыгрыше Лиги чемпионов по водному поло в этом сезоне, обыграв в гостях немецкий "Васпо Ганновер" со счетом 10:8. Первый матч между этими командами закончился в пользу соперника 14:11.На счету подопечных Деяна Станоевича восемь поражений и одна победа. "Динамо" занимает последнее место в группе А. Счет в игре открыли динамовцы, после чего получили два мяча в свои ворота. До окончания первой четверти тбилисцы все-таки смогли сравнять счет. Стоит отметить отличную игру вратаря динамовцев Ираклия Размадзе, который не раз спасал свою команду. В решающей четвертой четверти "Динамо" отлично сыграло в обороне. Повели в счете грузинские ватерполисты благодаря голу Бесо Ахвледиани, а уже Саба Ткешелашвили увеличил отрыв до двух мячей. Счет по четвертям: Свой следующий матч тбилисское "Динамо" проведет 22 марта против "Радничков". А вот один из лидеров группы, действующий чемпион Лиги "Про Рекко" проиграл встречу "Барселонете" и теперь занимает третье место в таблице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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