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Категорически с Гоблином: ловушка для ВСУ, украинизация Молдовы, Лукашенко в Пекине
Категорически с Гоблином: ловушка для ВСУ, украинизация Молдовы, Лукашенко в Пекине
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T11:14+0400
2023-03-03T11:14+0400
2023-03-03T11:21+0400
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Украинские националисты всегда придерживались политики террора, просто не всю информацию об этом российские спецслужбы могут предать огласке, считает публицист Павел Пучков.Почему никакие танки не изменят положение ВСУ в Артемовске? Из-за чего часть американцев ополчились на Зеленского? Зачем США толкают Россию и Китай к союзу? Какой план у США в Центральной Азии? Об этом и многом другом смотрите подробнее в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, сша, молдова, китай, видео
мультимедиа, видео, россия, сша, молдова, китай, видео
Категорически с Гоблином: ловушка для ВСУ, украинизация Молдовы, Лукашенко в Пекине
11:14 03.03.2023 (обновлено: 11:21 03.03.2023)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
Украинские националисты всегда придерживались политики террора, просто не всю информацию об этом российские спецслужбы могут предать огласке, считает публицист Павел Пучков.
Почему никакие танки не изменят положение ВСУ в Артемовске? Из-за чего часть американцев ополчились на Зеленского? Зачем США толкают Россию и Китай к союзу? Какой план у США в Центральной Азии?
Об этом и многом другом смотрите подробнее в нашем видео.