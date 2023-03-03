https://sputnik-georgia.ru/20230303/kategoricheski-s-goblinom-lovushka-dlya-vsu-v-artmovske-i-ukrainizatsiya-moldovy-275427229.html

Категорически с Гоблином: ловушка для ВСУ, украинизация Молдовы, Лукашенко в Пекине

Категорически с Гоблином: ловушка для ВСУ, украинизация Молдовы, Лукашенко в Пекине

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 03.03.2023, Sputnik Грузия

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Украинские националисты всегда придерживались политики террора, просто не всю информацию об этом российские спецслужбы могут предать огласке, считает публицист Павел Пучков.Почему никакие танки не изменят положение ВСУ в Артемовске? Из-за чего часть американцев ополчились на Зеленского? Зачем США толкают Россию и Китай к союзу? Какой план у США в Центральной Азии? Об этом и многом другом смотрите подробнее в нашем видео.

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мультимедиа, видео, россия, сша, молдова, китай, видео