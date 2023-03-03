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"Не всем быть юристами и медиками": Свентицкий назвал актуальные профессии для Грузии
"Не всем быть юристами и медиками": Свентицкий назвал актуальные профессии для Грузии
Чтобы помочь Грузии, абитуриентам необходимо выбирать востребованные и полезные для страны профессии, среди которых аграрные профессии и строительство 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T13:20+0400
2023-03-03T13:20+0400
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пресс-центр
пресс-центр
грузия
николай свентицкий
общество
образование
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Об этом сказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Николай Свентицкий объявил о начале прима заявок для поступления в российские вузы, которая завершится 20 марта.В ходе беседы Свентицкий отметил, какие профессии актуальны для Грузии, на которые абитуриентам стоит обратить внимание при выборе профессии."Надо отметить, что мы аграрная страна. Мы производим очень много сельскохозяйственных продуктов хорошего качества, но есть проблемы, и мы должны работать в этом направлении", – сказал Свентицкий.Председатель КСОРСГ также отметил, что очень мало заявок подаются в такие вузы, которые занимаются аграрной политикой, хотя именно эти специалисты стране необходимы.
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мультимедиа, видео, видео, пресс-центр, грузия, николай свентицкий, общество, образование
мультимедиа, видео, видео, пресс-центр, грузия, николай свентицкий, общество, образование

"Не всем быть юристами и медиками": Свентицкий назвал актуальные профессии для Грузии

13:20 03.03.2023
© video: Sputnik / Stringer
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Чтобы помочь Грузии, абитуриентам необходимо выбирать востребованные и полезные для страны профессии, среди которых аграрные профессии и строительство
Об этом сказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Николай Свентицкий объявил о начале прима заявок для поступления в российские вузы, которая завершится 20 марта.
В ходе беседы Свентицкий отметил, какие профессии актуальны для Грузии, на которые абитуриентам стоит обратить внимание при выборе профессии.
"Надо отметить, что мы аграрная страна. Мы производим очень много сельскохозяйственных продуктов хорошего качества, но есть проблемы, и мы должны работать в этом направлении", – сказал Свентицкий.
Председатель КСОРСГ также отметил, что очень мало заявок подаются в такие вузы, которые занимаются аграрной политикой, хотя именно эти специалисты стране необходимы.
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