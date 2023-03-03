https://sputnik-georgia.ru/20230303/zakon-ob-inoagentakh-budet-stoit-gruzii-statusa-kandidata-v-es-otvet-chitateley-sputnik-275430239.html

Закон об иноагентах будет стоить Грузии статуса кандидата в ЕС? Ответ читателей Sputnik

Закон об иноагентах будет стоить Грузии статуса кандидата в ЕС? Ответ читателей Sputnik

Законопроект об "иноагентах" критикует не только местная оппозиция, но и международное сообщество 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T13:10+0400

2023-03-03T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. В случае принятия закона об "иноагентах" Грузия не сможет получить статус кандидата на членство в Евросоюзе, считает большая читателей Sputnik Грузия. Результаты опроса на сайте показали, что такого мнения придерживаются 47,9% опрошенных, поскольку считают, в ЕС уже заявили, что принятие этого законопроекта не соответствует нормам и ценностям Союза. Между тем, противоположенного мнения придерживается 28,8% участников опроса, которые считают, что в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" удастся убедить Запад в том, что цель – не ограничение свободы слова, а лишь обеспечение прозрачности иностранного финансирования. Не знают ответа на вопрос 23,3% участников опроса. "Пустая истерия" – Кобахидзе о протесте против законопроектов об "иноагентах">>В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц. Накануне рассмотрение скандальных законопроектов в парламенте Грузии началось с драки в зале заседаний и продолжилось на фоне акции протеста у парламента. Тем не менее законопроекты были приняты на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности.Агенты иностранного влияния и иностранная сила - что это такое? Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето. На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение - голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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