https://sputnik-georgia.ru/20230304/chuzhoy-sredi-svoikh-ili-chto-bolshe-vsego-vredit-mikhailu-saakashvili-275443887.html

"Чужой среди своих", или Что больше всего вредит Михаилу Саакашвили

"Чужой среди своих", или Что больше всего вредит Михаилу Саакашвили

К заголовку легко можно добавить и первую часть названия знакового в свое время фильма – "свой среди чужих", ибо, как показывает развитие событий, "фактором... 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T10:04+0400

2023-03-04T10:04+0400

2023-03-04T10:04+0400

грузия

колумнисты

аналитика

михаил саакашвили

политика

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Кто-то вправе, конечно, возразить, мол, все не так. И, наверное, сделает это абсолютно искренне. Согласитесь, крайне неприятно признать, что на твоих глазах потребительски, в качестве бездушного политического фактора используют живого человека. Даже при всем неоднозначном к нему отношении со стороны грузинского общества. Некоторые эксперты давно подозревают – за всем, что связано с судьбой экс-президента, кроются исключительно политические мотивы и расчеты. События последних дней лишний раз убеждают нас в этом. В первой половине февраля, как, собственно, и прежде, состояние здоровья Саакашвили воспринималось у грузинской прессы как одна из приоритетных тем. Некоторые скептики даже иронизировали, что анализ мочи и кала экс-президента удостаивается почетного места едва ли не на первых полосах газет. И тут внесенный в парламент законопроект об "агентах иностранного влияния" в один момент буквально поставил все с ног на голову. Правда, аналитик Вахтанг Дзабирадзе не усматривает в этом политического расчета ("Резонанси", 27.02). Однако так или иначе ход, предпринятый депутатской группой "Сила народа", сработал во всех отношениях. Прежде всего, конечно, негативно, хотя с тактической точки зрения важно не это. Термин "агент иностранного внимания", в отличии от во многом надуманного "фактора Саакашвили", единодушно, невзирая на политические взгляды, посеял обеспокоенность в значительной части общества. Так, грузинские эксперты немедленно стали сравнивать законопроект с аналогичными законами в Соединенных Штатах и Российской Федерации и предостерегать, что он станет препятствием на пути к получению кандидатского статуса. Безусловно, весомый аргумент, но почему почти никто не задумался над главным – как все это навредит самому грузинскому обществу? Между прочим, некоторые европейские политики нередко активно пользуются описанной выше особенностью наших лидеров. Но, похоже, наконец-то, убедились, что "фактор Саакашвили", при всей его драматизации, не срабатывает. Он как броско выписанный плакат, который, тем не менее, не находит должного сочувствия и отклика в грузинском обществе. Явно не проявилась реакция, на которую делался расчет. Надо полагать, потому в последние дни зарубежные издания, политики и политологи с обеспокоенностью заговорили об "агентах иностранного влияниях". И в данном случае с ними нельзя не согласиться. Беспокоиться действительно есть о чем. Память у общества пока не отшибло, а ролевые игры в политике могут завести совсем не туда… Впрочем, радикальная оппозиция, прежде всего, "Национальное движение", продолжает напирать на свое. Заметим, что такая позиция и упрямство также вселяют серьезные подозрения, хотя бы, потому что они вредят и партии, и, конечно же, самому Михаилу Саакашвили. И получается, что не так уж не правы те, кто обвиняет лидеров партии в том, что у них совершенно иные цели. Кстати, далекие от политики. Что имеется в виду? Начнем с помилования. Обойдемся без юридических тонкостей и возьмем за основу гуманитарный фактор, на который упирают многие сторонники экс-президента. Так вот помилование, как минимум, означает раскаяние, и его никогда не требуют, а просят. Однако подобные интонации в заявлениях протестующих отсутствуют. Сам же Саакашвили, насколько помнится, никогда о помиловании публично не говорил. Немало среди протестующих людей, которые уверены, что экс-президент осужден несправедливо. Не будем вступать в дискуссию, поскольку существует Европейский суд, куда, если нет сомнений, что осужден невиновный, давно следовало подать апелляцию. С учетом международного резонанса данного дела, можно почти не сомневаться, что вердикт был бы вынесен в предельно сжатые сроки. Однако, судя по всему, никто в подобном развитии событий не заинтересован. И, вообще, бросается в глаза, что оппоненты предпочитают оперировать терминологий политической, а не юридической. Наконец, состояние здоровья. Почему-то мы узнаем о здоровье Саакашвили преимущественно из уст навестивших его соратников и родных и близких. "Он все время сидит на обезболивающих, у него давление, аритмия и температура", сообщает мать Гиули Аласания ("Резонанси", 27.02). Согласен, какой матери приятно видеть сына за решеткой, пусть даже символической, ибо палата частной клиники несравнима с тюремной камерой. Но в это время года похожие симптомы проявляются у многих наших граждан, и за рубежом никто из них от подобных недугов не лечится. Невольно напрашивается вывод, что никто реально в освобождении Саакашвили не заинтересован (кроме матери и близких, естественно). Националы ждут вовсе не жеста доброй воли от властей. Освобождение бывшего президента их устроит лишь в том случае, если оно будет воспринято обществом как их победа на "Мечтой". Власть, как считают все эксперты, никогда на это не пойдет. Принцип прост – Саакашвили нужен всем, но он давно чужой и для своих, и для чужих… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, колумнисты, аналитика, михаил саакашвили, политика