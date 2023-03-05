https://sputnik-georgia.ru/20230305/test-chto-vy-znaete-o-staline-275460512.html

Тест: что вы знаете о Сталине

Тест: что вы знаете о Сталине

Сегодня – 70 лет со дня смерти "вождя народов" Иосифа Сталина, оценки личности которого и методов его руководства страной до сих пор противоречивы 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T17:07+0400

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тесты

иосиф сталин

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о Сталине.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

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тесты, иосиф сталин, интерактив, тесты