https://sputnik-georgia.ru/20230305/test-chto-vy-znaete-o-staline-275460512.html
Тест: что вы знаете о Сталине
Тест: что вы знаете о Сталине
Сегодня – 70 лет со дня смерти "вождя народов" Иосифа Сталина, оценки личности которого и методов его руководства страной до сих пор противоречивы 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T17:07+0400
2023-03-05T17:07+0400
2023-03-05T17:07+0400
тесты
иосиф сталин
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о Сталине.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, иосиф сталин, интерактив, тесты
тесты, иосиф сталин, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о Сталине
Сегодня – 70 лет со дня смерти "вождя народов" Иосифа Сталина, оценки личности которого и методов его руководства страной до сих пор противоречивы
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о Сталине.