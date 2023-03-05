Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230305/test-chto-vy-znaete-o-staline-275460512.html
Тест: что вы знаете о Сталине
Тест: что вы знаете о Сталине
Сегодня – 70 лет со дня смерти "вождя народов" Иосифа Сталина, оценки личности которого и методов его руководства страной до сих пор противоречивы 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T17:07+0400
2023-03-05T17:07+0400
тесты
иосиф сталин
интерактив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23865/70/238657002_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bfcdcb273547afc994b283d6fccbfcf2.jpg
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о Сталине.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23865/70/238657002_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f11eae28830351235e56d5e4529bd08e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тесты, иосиф сталин, интерактив, тесты
тесты, иосиф сталин, интерактив, тесты

Тест: что вы знаете о Сталине

17:07 05.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Акция сталинистов в городе Гори
Акция сталинистов в городе Гори - Sputnik Грузия, 1920, 05.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
Подписаться на
НовостиTelegram
Сегодня – 70 лет со дня смерти "вождя народов" Иосифа Сталина, оценки личности которого и методов его руководства страной до сих пор противоречивы
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о Сталине.
1 из 11
Начнем с простого. Назовите настоящую фамилию Сталина.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0