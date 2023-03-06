https://sputnik-georgia.ru/20230306/test-chto-vy-znaete-o-zubakh-275473361.html
Тест: что вы знаете о зубах
Тест: что вы знаете о зубах
Сегодня, 6 марта, во многих странах мира отмечается Международный день зубного врача, установленный в честь изобретения стоматологического бора в 1790 году 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T10:39+0400
2023-03-06T10:39+0400
2023-03-06T10:39+0400
тесты
интерактив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/82/239228216_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_14c490105204d51a25436b9c0b80e312.jpg
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/82/239228216_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_40d6b73e3c221d723b86f65bdc6e9a89.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о зубах
Сегодня, 6 марта, во многих странах мира отмечается Международный день зубного врача, установленный в честь изобретения стоматологического бора в 1790 году
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.