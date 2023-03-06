https://sputnik-georgia.ru/20230306/test-chto-vy-znaete-o-zubakh-275473361.html

Тест: что вы знаете о зубах

Тест: что вы знаете о зубах

Сегодня, 6 марта, во многих странах мира отмечается Международный день зубного врача, установленный в честь изобретения стоматологического бора в 1790 году 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T10:39+0400

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, тесты