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Грузинские раненые военные выиграли 23 медали на турнире в Лас-Вегасе
Грузинские раненые военные выиграли 23 медали на турнире в Лас-Вегасе
Военнослужащие участвовали в шести видах спорта 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T15:58+0400
2023-03-07T15:58+0400
2023-03-07T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузинские военнослужащие, получившие ранения в боях за территориальную целостность страны и международных миссиях, завоевали 23 медали на Играх военно-воздушных сил, проходивших в США, сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии. Международный турнир проходил на авиабазе в Лас-Вегасе. Грузинская команда участвовала в шести видах спорта: парабаскетбол, волейбол сидя, стрельба, бег, гребля и стрельба из лука.Грузинские военные завоевали одиннадцать золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. По информации пресс-службы Минобороны, спортсмены уже вернулись в Тбилиси. В аэропорту их встретил заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Джони Татунашвили и главный сержант Сил обороны Георгий Гогочури. Еще одна команда раненых военнослужащих Минобороны Грузии находится в США и примет участие в "Играх морской пехоты" в Сан-Диего. Цель участия в международных турнирах – повышение боевого духа и мотивации раненых военнослужащих, а также активное использование спорта в процессе их реабилитации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, министерство обороны грузии
спорт, грузия, новости, министерство обороны грузии
Грузинские раненые военные выиграли 23 медали на турнире в Лас-Вегасе
Военнослужащие участвовали в шести видах спорта
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузинские военнослужащие, получившие ранения в боях за территориальную целостность страны и международных миссиях, завоевали 23 медали на Играх военно-воздушных сил, проходивших в США, сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.
Международный турнир проходил на авиабазе в Лас-Вегасе. Грузинская команда участвовала в шести видах спорта: парабаскетбол, волейбол сидя, стрельба, бег, гребля и стрельба из лука.
Грузинские военные завоевали одиннадцать золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали.
По информации пресс-службы Минобороны, спортсмены уже вернулись в Тбилиси. В аэропорту их встретил заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Джони Татунашвили и главный сержант Сил обороны Георгий Гогочури.
Еще одна команда раненых военнослужащих Минобороны Грузии находится в США и примет участие в "Играх морской пехоты" в Сан-Диего.
Цель участия в международных турнирах – повышение боевого духа и мотивации раненых военнослужащих, а также активное использование спорта в процессе их реабилитации.