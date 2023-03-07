https://sputnik-georgia.ru/20230307/gruzinskie-ranenye-voennye-vyigrali-23-medali-na-turnire-v-las-vegase-275519676.html

Грузинские раненые военные выиграли 23 медали на турнире в Лас-Вегасе

Грузинские раненые военные выиграли 23 медали на турнире в Лас-Вегасе

Военнослужащие участвовали в шести видах спорта 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T15:58+0400

2023-03-07T15:58+0400

2023-03-07T15:58+0400

спорт

грузия

новости

министерство обороны грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23440/14/234401426_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_523b9286bb1e490fecd1039169e950ac.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузинские военнослужащие, получившие ранения в боях за территориальную целостность страны и международных миссиях, завоевали 23 медали на Играх военно-воздушных сил, проходивших в США, сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии. Международный турнир проходил на авиабазе в Лас-Вегасе. Грузинская команда участвовала в шести видах спорта: парабаскетбол, волейбол сидя, стрельба, бег, гребля и стрельба из лука.Грузинские военные завоевали одиннадцать золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. По информации пресс-службы Минобороны, спортсмены уже вернулись в Тбилиси. В аэропорту их встретил заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Джони Татунашвили и главный сержант Сил обороны Георгий Гогочури. Еще одна команда раненых военнослужащих Минобороны Грузии находится в США и примет участие в "Играх морской пехоты" в Сан-Диего. Цель участия в международных турнирах – повышение боевого духа и мотивации раненых военнослужащих, а также активное использование спорта в процессе их реабилитации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, министерство обороны грузии