https://sputnik-georgia.ru/20230307/sotrudniki-pravitelstva-armenii-postradali-v-dtp-na-sluzhebnom-avtobuse-275518772.html

Сотрудники правительства Армении пострадали в ДТП на служебном автобусе

Сотрудники правительства Армении пострадали в ДТП на служебном автобусе

Служебный автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в ограждение 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T12:08+0400

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армения

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ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Автобус c сотрудниками правительства Армении попал в дорожно-транспортное происшествие на проспекте Монте Мелконяна, сообщает Sputnik Армения. Как позже сообщили в МВД Армении, правительственный автобус Hyundai после столкновения с легковым автомобилем BMW врезался в ограждение. Пострадавшие госпитализированы в разные медцентры.В правительстве подтвердили, что автобус - служебный и каждый день перевозит сотрудников правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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