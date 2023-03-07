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Сотрудники правительства Армении пострадали в ДТП на служебном автобусе
Сотрудники правительства Армении пострадали в ДТП на служебном автобусе
Служебный автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в ограждение 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T12:08+0400
2023-03-07T12:08+0400
2023-03-07T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Автобус c сотрудниками правительства Армении попал в дорожно-транспортное происшествие на проспекте Монте Мелконяна, сообщает Sputnik Армения. Как позже сообщили в МВД Армении, правительственный автобус Hyundai после столкновения с легковым автомобилем BMW врезался в ограждение. Пострадавшие госпитализированы в разные медцентры.В правительстве подтвердили, что автобус - служебный и каждый день перевозит сотрудников правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, армения
новости, происшествия, армения
Сотрудники правительства Армении пострадали в ДТП на служебном автобусе
Служебный автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в ограждение
ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik.
Автобус c сотрудниками правительства Армении попал в дорожно-транспортное происшествие на проспекте Монте Мелконяна, сообщает Sputnik Армения
.
"Это служебный автобус, который перевозит сотрудников правительства. Все пострадавшие в ДТП получают необходимую медицинскую помощь", - сообщили агентству в полиции.
Как позже сообщили
в МВД Армении, правительственный автобус Hyundai после столкновения с легковым автомобилем BMW врезался в ограждение. Пострадавшие госпитализированы в разные медцентры.
В правительстве подтвердили, что автобус - служебный и каждый день перевозит сотрудников правительства.