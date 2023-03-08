https://sputnik-georgia.ru/20230308/vynuzhdennye-pereselentsy-i-ekomigranty-v-gruzii-poluchat-rabochie-instrumenty-275598528.html

Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат рабочие инструменты

Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат рабочие инструменты

Инструменты и техника будут переданы участникам программы для поддержки профессиональной деятельности 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T07:32+0400

2023-03-08T07:32+0400

2023-03-08T22:10+0400

грузия

новости

общество

вынужденные переселенцы

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ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат оборудование и инструменты в рамках грантовой программы по содействию самозанятости, сообщает Агентство по делам вынужденно перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечения средствами к существованию. По информации Агентства, инструменты и техника будут переданы участникам программы для поддержки их профессиональной деятельности и создания источника дохода. Переселенцы и экомигранты сами выбрали профессиональные инструменты, которые помогут им начать или расширить свою деятельность. На данном этапе в рамках программы будет профинансировано 77 человек. Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии передали сельскохозяйственную технику >>Заявки желающих принять участие в грантовой программе принимаются в Агентстве и его территориальных подразделениях до 26 октября. Принять участие в программе могут вынужденно перемещенные лица, окончившие профучилище, а также ВПЛ и экомигранты, чья профессиональная деятельность подтверждена каким-либо документом. Прием заявок на участие в программе объявляется ежегодно. Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии помогут с заработком >>С 2015 года из госбюджета страны выделялся бюджет для оказания помощи мигрантам, вернувшимся из-за границы. С 2020 года Агентство переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода осуществляет программу, которая помогает этим людям заново интегрироваться в общество. В рамках программы они могут получить медобслуживание, финансирование социальных проектов, содействие в профессиональном развитии и временное жилье. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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