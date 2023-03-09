https://sputnik-georgia.ru/20230309/goryaschiy-avtomobil-i-slomannye-skameyki---aktsiya-protesta-prodolzhaetsya-v-tbilisi-275609362.html
Горящий автомобиль и сломанные скамейки - акция протеста продолжается в Тбилиси
Горящий автомобиль и сломанные скамейки - акция протеста продолжается в Тбилиси
Уже более шести часов протестующие периодически кидают в полицейских краску, бутылки и другие предметы 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T05:35+0400
2023-03-09T05:35+0400
2023-03-09T05:35+0400
грузия
новости
политика
акция против закона об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275602516_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf4a94530111dbf6a1767f6ec1ef1081.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Автомобиль горит на проспекте Руставели, где в эти минуты продолжается акция протеста, протестующих и полицию разделила импровизированная баррикада. Акция протеста против законов об "иноагентах" началась на центральном проспекте Тбилиси у здания парламента днем 8 марта и уже к вечеру, после того как участники акции решили окружить парламент переросла в противостояние с полицией. В данный момент участники акции сместились в сторону проспекта Руставели в районе гостиницы "Тбилиси Марриот" , а спецназ расположился у здания парламента. Их разделяет искусственно созданный протестующими барьер из скамеек, мусорных урн и автомобиля. Участники акции подожгли автомобиль, который продолжает гореть до сих пор. Огонь уже перекинулся на рядом стоящие мусорные баки. Протестующие подкинули покрышки. Также они разбили остановку автобуса рядом со зданием школы. Агрессивно настроенные молодые люди ранее сломали заграждения у служебного хода парламента, разбили стекла, повредили стоящие на проспекте Руставели автомобили, в том числе автомобиль патрульной полиции. Ряд телекамер зафиксировали также факты воровства из машин.Агрессивно настроены демонстранты и в отношении полиции. Уже более шести часов протестующие периодически кидают в полицейских краску, бутылки и другие предметы. В ответ полиция периодически применяет спецсредства – слезоточивый газ и водометы, а также задерживает участников акции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275602516_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7db96e9907e8a9dd273064e9775a71d9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах
Горящий автомобиль и сломанные скамейки - акция протеста продолжается в Тбилиси
Уже более шести часов протестующие периодически кидают в полицейских краску, бутылки и другие предметы
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Автомобиль горит на проспекте Руставели, где в эти минуты продолжается акция протеста, протестующих и полицию разделила импровизированная баррикада.
Акция протеста против законов об "иноагентах" началась на центральном проспекте Тбилиси у здания парламента днем 8 марта и уже к вечеру, после того как участники акции решили окружить парламент переросла в противостояние с полицией.
В данный момент участники акции сместились в сторону проспекта Руставели в районе гостиницы "Тбилиси Марриот" , а спецназ расположился у здания парламента. Их разделяет искусственно созданный протестующими барьер из скамеек, мусорных урн и автомобиля.
Участники акции подожгли автомобиль, который продолжает гореть до сих пор. Огонь уже перекинулся на рядом стоящие мусорные баки. Протестующие подкинули покрышки. Также они разбили остановку автобуса рядом со зданием школы.
Агрессивно настроенные молодые люди ранее сломали заграждения у служебного хода парламента, разбили стекла, повредили стоящие на проспекте Руставели автомобили, в том числе автомобиль патрульной полиции. Ряд телекамер зафиксировали также факты воровства из машин.
Агрессивно настроены демонстранты и в отношении полиции. Уже более шести часов протестующие периодически кидают в полицейских краску, бутылки и другие предметы.
В ответ полиция периодически применяет спецсредства – слезоточивый газ и водометы, а также задерживает участников акции.