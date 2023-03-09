https://sputnik-georgia.ru/20230309/goryaschiy-avtomobil-i-slomannye-skameyki---aktsiya-protesta-prodolzhaetsya-v-tbilisi-275609362.html

Горящий автомобиль и сломанные скамейки - акция протеста продолжается в Тбилиси

Горящий автомобиль и сломанные скамейки - акция протеста продолжается в Тбилиси

Уже более шести часов протестующие периодически кидают в полицейских краску, бутылки и другие предметы 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T05:35+0400

2023-03-09T05:35+0400

2023-03-09T05:35+0400

грузия

новости

политика

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Автомобиль горит на проспекте Руставели, где в эти минуты продолжается акция протеста, протестующих и полицию разделила импровизированная баррикада. Акция протеста против законов об "иноагентах" началась на центральном проспекте Тбилиси у здания парламента днем 8 марта и уже к вечеру, после того как участники акции решили окружить парламент переросла в противостояние с полицией. В данный момент участники акции сместились в сторону проспекта Руставели в районе гостиницы "Тбилиси Марриот" , а спецназ расположился у здания парламента. Их разделяет искусственно созданный протестующими барьер из скамеек, мусорных урн и автомобиля. Участники акции подожгли автомобиль, который продолжает гореть до сих пор. Огонь уже перекинулся на рядом стоящие мусорные баки. Протестующие подкинули покрышки. Также они разбили остановку автобуса рядом со зданием школы. Агрессивно настроенные молодые люди ранее сломали заграждения у служебного хода парламента, разбили стекла, повредили стоящие на проспекте Руставели автомобили, в том числе автомобиль патрульной полиции. Ряд телекамер зафиксировали также факты воровства из машин.Агрессивно настроены демонстранты и в отношении полиции. Уже более шести часов протестующие периодически кидают в полицейских краску, бутылки и другие предметы. В ответ полиция периодически применяет спецсредства – слезоточивый газ и водометы, а также задерживает участников акции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах