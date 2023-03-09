https://sputnik-georgia.ru/20230309/madridskiy-real-vserez-zadumalsya-o-pokupke-kvaratskheliya-275633355.html

Мадридский "Реал" всерьез задумался о покупке Кварацхелия

Мадридский "Реал" всерьез задумался о покупке Кварацхелия

Ходят слухи о том, что королевский клуб готовится к новым приобретениям 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T15:19+0400

2023-03-09T15:19+0400

2023-03-09T15:37+0400

спорт

новости

в мире

хвича кварацхелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/18/274186019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2580743b7f596c04eee0da8afc4ad4f4.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Один из грандов мирового футбола мадридский "Реал" интересуется суммой, за которую итальянский "Наполи" готов уступить атакующего полузащитника сборной Грузии Хвичу Кварацхелия, об этом пишет испанское издание defensacentral. "Реал" готовится к летним трансферам. Поражение от "Барсы" (0:1) и ничья с мадридским "Атлетико" (1:1) породили слухи о том, что королевский клуб готовится к новым приобретениям. Как пишет defensacentral, с 12 голами и 15 передачами в 27 играх Кварацхелия является абсолютным лидером "Наполи", а руководство клуба не раз давало понять, что считает Кварацхелия одним из самых влиятельных игроков на современной футбольной сцене. "В списке много имен, и одно из самых известных – Хвича Кварацхелия. Он отмечен "красным" и является одной из главных сенсаций сезона", – отметил автор статьи. Как заявили ранее в руководстве неаполитанского клуба, "Наполи" заинтересован в том, чтобы Хвича Кварацхелия оставался в клубе как можно дольше, и хочет увеличить ему зарплату. Пока Кварацхелия зарабатывает 1,2 миллиона евро за сезон и, согласно контракту, останется в клубе до 2027 года. Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия