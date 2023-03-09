https://sputnik-georgia.ru/20230309/madridskiy-real-vserez-zadumalsya-o-pokupke-kvaratskheliya-275633355.html
Мадридский "Реал" всерьез задумался о покупке Кварацхелия
Мадридский "Реал" всерьез задумался о покупке Кварацхелия
Ходят слухи о том, что королевский клуб готовится к новым приобретениям 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T15:19+0400
2023-03-09T15:19+0400
2023-03-09T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Один из грандов мирового футбола мадридский "Реал" интересуется суммой, за которую итальянский "Наполи" готов уступить атакующего полузащитника сборной Грузии Хвичу Кварацхелия, об этом пишет испанское издание defensacentral. "Реал" готовится к летним трансферам. Поражение от "Барсы" (0:1) и ничья с мадридским "Атлетико" (1:1) породили слухи о том, что королевский клуб готовится к новым приобретениям. Как пишет defensacentral, с 12 голами и 15 передачами в 27 играх Кварацхелия является абсолютным лидером "Наполи", а руководство клуба не раз давало понять, что считает Кварацхелия одним из самых влиятельных игроков на современной футбольной сцене. "В списке много имен, и одно из самых известных – Хвича Кварацхелия. Он отмечен "красным" и является одной из главных сенсаций сезона", – отметил автор статьи. Как заявили ранее в руководстве неаполитанского клуба, "Наполи" заинтересован в том, чтобы Хвича Кварацхелия оставался в клубе как можно дольше, и хочет увеличить ему зарплату. Пока Кварацхелия зарабатывает 1,2 миллиона евро за сезон и, согласно контракту, останется в клубе до 2027 года. Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия
спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия
Мадридский "Реал" всерьез задумался о покупке Кварацхелия
15:19 09.03.2023 (обновлено: 15:37 09.03.2023)
Ходят слухи о том, что королевский клуб готовится к новым приобретениям
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Один из грандов мирового футбола мадридский "Реал" интересуется суммой, за которую итальянский "Наполи" готов уступить атакующего полузащитника сборной Грузии Хвичу Кварацхелия, об этом пишет испанское издание defensacentral.
"Реал" готовится к летним трансферам. Поражение от "Барсы" (0:1) и ничья с мадридским "Атлетико" (1:1) породили слухи о том, что королевский клуб готовится к новым приобретениям.
"Реал" высоко ценит грузинского игрока и знает, что текущая рыночная стоимость футболиста составляет от 50 до 60 миллионов евро. Он также знает, что за продажу самой крупной фигуры "Наполи" его руководство потребует до 150 млн евро", – говорится в статье.
Как пишет defensacentral, с 12 голами и 15 передачами в 27 играх Кварацхелия является абсолютным лидером "Наполи", а руководство клуба не раз давало понять, что считает Кварацхелия одним из самых влиятельных игроков на современной футбольной сцене.
"В списке много имен, и одно из самых известных – Хвича Кварацхелия. Он отмечен "красным" и является одной из главных сенсаций сезона", – отметил автор статьи.
Как заявили ранее в руководстве неаполитанского клуба, "Наполи" заинтересован в том, чтобы Хвича Кварацхелия оставался в клубе как можно дольше, и хочет увеличить ему зарплату. Пока Кварацхелия зарабатывает 1,2 миллиона евро за сезон и, согласно контракту, останется в клубе до 2027 года.
Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года.