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Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T16:44+0400
2023-03-09T16:44+0400
2023-03-09T16:44+0400
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видео
мид россии
мария захарова
москва
россия
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, москва, россия, видео
мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, москва, россия, видео
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.