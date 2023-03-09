https://sputnik-georgia.ru/20230309/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-275637150.html

Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T16:44+0400

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мария захарова

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россия

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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.

москва

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