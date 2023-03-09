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Тюрколог Стародубцев об отказе Турции от F-16, газовом хабе и усталости Запада от Эрдогана
Тюрколог Стародубцев об отказе Турции от F-16, газовом хабе и усталости Запада от Эрдогана
Американский госсекретарь Энтони Блинкен 20 февраля признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T13:53+0400
2023-03-09T13:53+0400
2023-03-09T13:53+0400
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Откажется ли Турция от американских F-16 и когда перейдет на российские истребители? Как этот вопрос связан с предстоящими выборами президента? Попытаются ли США вмешаться в голосование? И что ждет российскую инициативу по строительству газового хаба? Эти и другие темы обсудили в интервью с тюркологом и автором канала "Турция – это" Иваном Стародубцевым.
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мультимедиа, видео, в мире, турция, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, турция, сша, видео
Тюрколог Стародубцев об отказе Турции от F-16, газовом хабе и усталости Запада от Эрдогана
Американский госсекретарь Энтони Блинкен 20 февраля признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса
Откажется ли Турция от американских F-16 и когда перейдет на российские истребители? Как этот вопрос связан с предстоящими выборами президента? Попытаются ли США вмешаться в голосование? И что ждет российскую инициативу по строительству газового хаба?
Эти и другие темы обсудили в интервью с тюркологом и автором канала "Турция – это" Иваном Стародубцевым.