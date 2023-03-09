https://sputnik-georgia.ru/20230309/tyurkolog-starodubtsev-ob-otkaze-turtsii-ot-f-16-gazovom-khabe-i-ustalosti-zapada-ot-erdogana-275621868.html

Тюрколог Стародубцев об отказе Турции от F-16, газовом хабе и усталости Запада от Эрдогана

Тюрколог Стародубцев об отказе Турции от F-16, газовом хабе и усталости Запада от Эрдогана

Американский госсекретарь Энтони Блинкен 20 февраля признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T13:53+0400

2023-03-09T13:53+0400

2023-03-09T13:53+0400

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Откажется ли Турция от американских F-16 и когда перейдет на российские истребители? Как этот вопрос связан с предстоящими выборами президента? Попытаются ли США вмешаться в голосование? И что ждет российскую инициативу по строительству газового хаба? Эти и другие темы обсудили в интервью с тюркологом и автором канала "Турция – это" Иваном Стародубцевым.

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