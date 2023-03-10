https://sputnik-georgia.ru/20230310/aktsii-protesta-v-tbilisi-mvd-obeschaet-nakazat-vsekh-demonstrantov-pravonarushiteley--275671296.html
Акции протеста в Тбилиси: МВД обещает наказать всех демонстрантов-правонарушителей
Акции протеста в Тбилиси: МВД обещает наказать всех демонстрантов-правонарушителей
На акциях протеста в Тбилиси пострадали 58 сотрудников МВД, пятеро из них остаются в больницах 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T12:45+0400
2023-03-10T12:45+0400
2023-03-10T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии продолжает следственные мероприятия для установления и задержания всех лиц, которые напали на полицейских в ходе акций протеста в Тбилиси и были причастны к другим насильственным действиям, заявил директор Департамента центральной криминальной полиции Теимураз Купатадзе. Тбилиси охватили протесты после принятия в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Акции протеста 7-8 марта приобретали агрессивные формы: демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.По его словам, в течение двух дней на акциях протеста в Тбилиси пострадали 58 сотрудников МВД, пятеро из них остаются в больницах."Все хорошо видели, как кидали огненные предметы, пиротехнику, так называемые "коктейли Молотова" в сторону моих коллег, в результате чего несколько из них получили ожоги тяжелой степени", – отметил Купатадзе, представив общественности видеокадры различных ТВ, на которых зафиксированы агрессивные действия демонстрантов.Следствие идет по двум статьям УК Грузии – нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение и повреждение или уничтожение вещи.В административном порядке в ходе акций 7-8 марта были задержаны 133 демонстранта. Все они уже отпущены на свободу. Кроме того, 8 марта правоохранители задержали одного человека за нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение.На фоне протестов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решила отозвать законопроект из парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , специальная пенитенциарная служба, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста
Акции протеста в Тбилиси: МВД обещает наказать всех демонстрантов-правонарушителей
12:45 10.03.2023 (обновлено: 13:48 10.03.2023)
На акциях протеста в Тбилиси пострадали 58 сотрудников МВД, пятеро из них остаются в больницах
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии продолжает следственные мероприятия для установления и задержания всех лиц, которые напали на полицейских в ходе акций протеста в Тбилиси и были причастны к другим насильственным действиям, заявил директор Департамента центральной криминальной полиции Теимураз Купатадзе.
Тбилиси охватили протесты после принятия в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
Акции протеста 7-8 марта приобретали агрессивные формы: демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
"Категорически недопустимо словесное оскорбление полицейского, нападение на него и осуществление насильственных действий в его отношении", – заявил Купатадзе на брифинге в пятницу.
По его словам, в течение двух дней на акциях протеста в Тбилиси пострадали 58 сотрудников МВД, пятеро из них остаются в больницах.
"Все хорошо видели, как кидали огненные предметы, пиротехнику, так называемые "коктейли Молотова" в сторону моих коллег, в результате чего несколько из них получили ожоги тяжелой степени", – отметил Купатадзе, представив общественности видеокадры различных ТВ, на которых зафиксированы агрессивные действия демонстрантов.
Следствие идет по двум статьям УК Грузии – нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение и повреждение или уничтожение вещи.
В административном порядке в ходе акций 7-8 марта были задержаны 133 демонстранта. Все они уже отпущены на свободу. Кроме того, 8 марта правоохранители задержали одного человека за нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение.
На фоне протестов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решила отозвать законопроект из парламента.