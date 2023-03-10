https://sputnik-georgia.ru/20230310/byl-li-slezotochivyy-gaz-na-stantsii-metro-ploschad-svobody---otvet-merii-tbilisi-i-mvd--275652528.html
Был ли слезоточивый газ на станции метро "Площадь Cвободы" - ответ мэрии Тбилиси и МВД
Был ли слезоточивый газ на станции метро "Площадь Cвободы" - ответ мэрии Тбилиси и МВД
В мэрии заявили, что информация о том, что в метро запустили слезоточивый газ служит цели посеять панику среди населения 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T00:45+0400
2023-03-10T00:45+0400
2023-03-10T00:52+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
грузия
новости
происшествия
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250832501_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_548c4ddb2ecc37d0069b49dc2fc275d2.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси и МВД Грузии опровергли информацию о применении слезоточивого газа на станции метро "Площадь Свободы". На акции около парламента Грузии во время режима "свободного микрофона" один из участников заявил о том, что полиция якобы пустила слезоточивый газ в фойе станции метро и поэтому там затруднено движение. МВД Грузии категорически опровергло подобную информацию. Позже мэрия Тбилиси также распространила опровержение. По данным ведомства, станция метро "Площадь Свободы" работает в обычном режиме. Проблемы возникли 8 марта в 23:00, когда слезоточивый газ, примененный полицией на акции протеста, проник в фойе и часть людей на эскалаторе начали задыхаться. Газ также поднялся и на прилегающие улицы, его почувствовали жители около здания парламента, площади Свободы и проспекта Руставели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250832501_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_17e1f5b0cb7e850c9285df57982bb685.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, происшествия, мэрия тбилиси
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, происшествия, мэрия тбилиси
Был ли слезоточивый газ на станции метро "Площадь Cвободы" - ответ мэрии Тбилиси и МВД
00:45 10.03.2023 (обновлено: 00:52 10.03.2023)
В мэрии заявили, что информация о том, что в метро запустили слезоточивый газ служит цели посеять панику среди населения
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси и МВД Грузии опровергли информацию о применении слезоточивого газа на станции метро "Площадь Свободы".
На акции около парламента Грузии во время режима "свободного микрофона" один из участников заявил о том, что полиция якобы пустила слезоточивый газ в фойе станции метро и поэтому там затруднено движение.
МВД Грузии категорически опровергло подобную информацию. Позже мэрия Тбилиси также распространила опровержение.
"Эта информация – полная ложь и служит цели посеять панику среди населения",- говорится в заявлении.
По данным ведомства, станция метро "Площадь Свободы" работает в обычном режиме.
Проблемы возникли 8 марта в 23:00, когда слезоточивый газ, примененный полицией на акции протеста, проник в фойе и часть людей на эскалаторе начали задыхаться.
Газ также поднялся и на прилегающие улицы, его почувствовали жители около здания парламента, площади Свободы и проспекта Руставели.