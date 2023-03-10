https://sputnik-georgia.ru/20230310/byl-li-slezotochivyy-gaz-na-stantsii-metro-ploschad-svobody---otvet-merii-tbilisi-i-mvd--275652528.html

Был ли слезоточивый газ на станции метро "Площадь Cвободы" - ответ мэрии Тбилиси и МВД

Был ли слезоточивый газ на станции метро "Площадь Cвободы" - ответ мэрии Тбилиси и МВД

В мэрии заявили, что информация о том, что в метро запустили слезоточивый газ служит цели посеять панику среди населения 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T00:45+0400

2023-03-10T00:45+0400

2023-03-10T00:52+0400

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси и МВД Грузии опровергли информацию о применении слезоточивого газа на станции метро "Площадь Свободы". На акции около парламента Грузии во время режима "свободного микрофона" один из участников заявил о том, что полиция якобы пустила слезоточивый газ в фойе станции метро и поэтому там затруднено движение. МВД Грузии категорически опровергло подобную информацию. Позже мэрия Тбилиси также распространила опровержение. По данным ведомства, станция метро "Площадь Свободы" работает в обычном режиме. Проблемы возникли 8 марта в 23:00, когда слезоточивый газ, примененный полицией на акции протеста, проник в фойе и часть людей на эскалаторе начали задыхаться. Газ также поднялся и на прилегающие улицы, его почувствовали жители около здания парламента, площади Свободы и проспекта Руставели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, происшествия, мэрия тбилиси