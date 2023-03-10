https://sputnik-georgia.ru/20230310/vlasti-prinyali-pravilnoe-reshenie---volskiy-ob-otzyve-skandalnykh-zakonoproektov-275672082.html
"Власти приняли правильное решение" – Вольский об отзыве скандальных законопроектов
"Власти приняли правильное решение" – Вольский об отзыве скандальных законопроектов
Приоритет правящей партии, чтобы противостояние правительства не имело перспективы развития, отметил Вольский 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T13:38+0400
2023-03-10T13:38+0400
2023-03-10T13:49+0400
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саломе зурабишвили
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законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла правильное и государственное решение, отозвав резонансные законопроекты об иноагентах, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии Гия Вольский. После двух дней протеста в центре Тбилиси "Грузинская мечта" и инициаторы законопроекта об "иноагентах" – общественная организация "Сила народа" – приняли решение их отозвать. Для завершения процедуры парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на принятое решение, акции протеста все же продолжаются."Безусловно, никто не ждет прекращения радикализма оппозиции, в связи с этим какой-то иллюзии не должно быть. Любая платформа, будь то улица или парламент, будет использована для этого", – заявил Вольский. В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Решение об отзыве проекта уже поприветствовали все западные партнеры Грузии и международные организации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста
"Власти приняли правильное решение" – Вольский об отзыве скандальных законопроектов
13:38 10.03.2023 (обновлено: 13:49 10.03.2023)
Приоритет правящей партии, чтобы противостояние правительства не имело перспективы развития, отметил Вольский
ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла правильное и государственное решение, отозвав резонансные законопроекты об иноагентах, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии Гия Вольский.
После двух дней протеста в центре Тбилиси "Грузинская мечта" и инициаторы законопроекта об "иноагентах" – общественная организация "Сила народа" – приняли решение их отозвать. Для завершения процедуры парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния".
"Многие считают, что закон "О прозрачности иностранного влияния" должен был быть принят, но для нас, как ответственной политической силы, имеет чрезвычайное значение, чтобы общество не раскололась, и чтобы противостояние не имело какой-либо перспективы развития. Исходя из этого, принятое решение правильное и государственное", – заявил Вольский.
Несмотря на принятое решение, акции протеста все же продолжаются.
"Безусловно, никто не ждет прекращения радикализма оппозиции, в связи с этим какой-то иллюзии не должно быть. Любая платформа, будь то улица или парламент, будет использована для этого", – заявил Вольский.
Решение об отзыве проекта уже поприветствовали все западные партнеры Грузии и международные организации.