https://sputnik-georgia.ru/20230314/test-chto-vy-znaete-o-rekakh-mira-275816935.html
Тест: что вы знаете о реках мира
Тест: что вы знаете о реках мира
Сегодня, 14 марта, в мире отмечается Международный день рек, который раньше назывался Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T16:22+0400
2023-03-14T16:22+0400
2023-03-15T16:22+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о реках мира.
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тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о реках мира
16:22 14.03.2023 (обновлено: 16:22 15.03.2023)
Сегодня, 14 марта, в мире отмечается Международный день рек, который раньше назывался Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о реках мира.