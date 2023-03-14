https://sputnik-georgia.ru/20230314/test-chto-vy-znaete-o-rekakh-mira-275816935.html

Тест: что вы знаете о реках мира

Тест: что вы знаете о реках мира

Сегодня, 14 марта, в мире отмечается Международный день рек, который раньше назывался Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь 14.03.2023, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о реках мира.

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тесты, интерактив, тесты