https://sputnik-georgia.ru/20230320/kontsert-gruzinskikh-artistov-v-podderzhku-kampanii-skrininga-raka-proydet-v-tbilisi-275925116.html

Концерт грузинских артистов в поддержку кампании скрининга рака пройдет в Тбилиси

Концерт грузинских артистов в поддержку кампании скрининга рака пройдет в Тбилиси

На концерте известные артисты не только исполнят популярные произведения, но и призовут общественность к проведению скрининга раковых заболеваний 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Концерт в поддержу кампании скрининга рака с участием известных грузинских артистов и музыкантов состоится 20 марта в 20:00 на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Палиашвили. В концерте примут участие известные музыканты и исполнители, среди которых Нани Брегвадзе, Нино Сургуладзе, Эка Мамаладзе, пианист Ника Никвашвили, оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета, ансамбль "Швидкаца" и другие.Какую помощь могут получить пациенты с онкозаболеваниями в Тбилиси?>>"Мероприятие является важной составляющей информационной кампании, запущенной по инициативе Национального скрининг-центра и при поддержке "Грузинского музыкального центра" с целью популяризации программы скрининга рака в Грузии", – говорится в сообщении организаторов.Мероприятия пройдет при поддержке мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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