https://sputnik-georgia.ru/20230321/turpotentsial-adzharii-byl-predstavlen-na-vystavkakh-16-stran-mira-275976534.html
Турпотенциал Аджарии был представлен на выставках 16 стран мира
Турпотенциал Аджарии был представлен на выставках 16 стран мира
На данном этапе с туристическими возможностями Аджарии знакомятся визитеры и гости турвыставки Вены и Праги 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T15:52+0400
2023-03-21T15:52+0400
2023-03-21T16:04+0400
грузия
экономика
туризм
аджария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/13/249243179_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_ce727fd27f0f92834ad251cda9779f19.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В 2023 году туристический потенциал Аджарии был представлен на 16 международных выставках мира, среди них на важных турмероприятиях Милана, Мадрида, Берлина и Израиля, сообщает Департамент курортов и туризма региона. Департамент туризма Аджарии продолжает популяризировать регион на международных выставках. На данном этапе с туристическими возможностями Аджарии знакомятся визитеры и гости турвыставки Вены и Праги. Как сообщили в Департаменте туризма региона, на турвыставках была высокая заинтересованность в отношении Грузии и региона Аджарии. Регион на турвыставках Австрии и Чехии в этом году был представлен впервые. В Аджарии в 2023 году будут усиленно развивать туризм >>В рамках выставки прошли встречи с представителями турассоциаций, агентств, рекламных компаний и журналистами. Holiday World & Region World 2023 получил титул самой впечатляющей экспозиции. В выставках приняли участие Департамент курортов и туризма Аджарии, Национальная администрация туризма Грузии, туристические агентства из Грузии. В встречах, прошедших в рамках турвыставок, приняли участие представители посольств Грузии в Чехии и Австрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/13/249243179_138:0:1143:754_1920x0_80_0_0_f521c3a960b2f01df19bdb9b0aa48d06.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, туризм, аджария
грузия, экономика, туризм, аджария
Турпотенциал Аджарии был представлен на выставках 16 стран мира
15:52 21.03.2023 (обновлено: 16:04 21.03.2023)
На данном этапе с туристическими возможностями Аджарии знакомятся визитеры и гости турвыставки Вены и Праги
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В 2023 году туристический потенциал Аджарии был представлен на 16 международных выставках мира, среди них на важных турмероприятиях Милана, Мадрида, Берлина и Израиля, сообщает Департамент курортов и туризма региона.
Департамент туризма Аджарии продолжает популяризировать регион на международных выставках. На данном этапе с туристическими возможностями Аджарии знакомятся визитеры и гости турвыставки Вены и Праги.
Как сообщили в Департаменте туризма региона, на турвыставках была высокая заинтересованность в отношении Грузии и региона Аджарии. Регион на турвыставках Австрии и Чехии в этом году был представлен впервые.
В рамках выставки прошли встречи с представителями турассоциаций, агентств, рекламных компаний и журналистами.
Holiday World & Region World 2023 получил титул самой впечатляющей экспозиции.
В выставках приняли участие Департамент курортов и туризма Аджарии, Национальная администрация туризма Грузии, туристические агентства из Грузии. В встречах, прошедших в рамках турвыставок, приняли участие представители посольств Грузии в Чехии и Австрии.