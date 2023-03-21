https://sputnik-georgia.ru/20230321/turpotentsial-adzharii-byl-predstavlen-na-vystavkakh-16-stran-mira-275976534.html

Турпотенциал Аджарии был представлен на выставках 16 стран мира

Турпотенциал Аджарии был представлен на выставках 16 стран мира

На данном этапе с туристическими возможностями Аджарии знакомятся визитеры и гости турвыставки Вены и Праги 21.03.2023, Sputnik Грузия

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грузия

экономика

туризм

аджария

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В 2023 году туристический потенциал Аджарии был представлен на 16 международных выставках мира, среди них на важных турмероприятиях Милана, Мадрида, Берлина и Израиля, сообщает Департамент курортов и туризма региона. Департамент туризма Аджарии продолжает популяризировать регион на международных выставках. На данном этапе с туристическими возможностями Аджарии знакомятся визитеры и гости турвыставки Вены и Праги. Как сообщили в Департаменте туризма региона, на турвыставках была высокая заинтересованность в отношении Грузии и региона Аджарии. Регион на турвыставках Австрии и Чехии в этом году был представлен впервые. В Аджарии в 2023 году будут усиленно развивать туризм >>В рамках выставки прошли встречи с представителями турассоциаций, агентств, рекламных компаний и журналистами. Holiday World & Region World 2023 получил титул самой впечатляющей экспозиции. В выставках приняли участие Департамент курортов и туризма Аджарии, Национальная администрация туризма Грузии, туристические агентства из Грузии. В встречах, прошедших в рамках турвыставок, приняли участие представители посольств Грузии в Чехии и Австрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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