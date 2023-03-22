https://sputnik-georgia.ru/20230322/instsenirovali-napadenie-i-zabrali-dengi-kompanii--v-tbilisi-zaderzhany-brat-i-sestra-276006813.html

Инсценировали нападение и забрали деньги компании – в Тбилиси задержаны брат и сестра

Инсценировали нападение и забрали деньги компании – в Тбилиси задержаны брат и сестра

Предприимчивые брат и сестра пытались незаконно присвоить около $60 тысяч, утверждают следователи 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T14:41+0400

2023-03-22T14:41+0400

2023-03-22T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Тбилиси брата и сестру, которые обвиняются в присвоении крупной суммы денег одной из компаний, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что 31-летняя женщина, которая работала бухгалтером в одной из компаний, вместе с 40-летним братом спланировали присвоить служебные деньги. Они инсценировали нападение и незаконно завладели суммой в размере 150 тысяч лари (порядка 58 тысяч долларов). Полиция задержала предполагаемых преступников по горячим следам. Присвоенная сумма изъята в качестве вещественно доказательства. Уголовное дело возбуждено по факту противоправного присвоения крупной суммы с использованием служебного положения, организованное группой по предварительному сговору. В случае подтверждения вины, обвиняемым грозит до 11 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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