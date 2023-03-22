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Канатная дорога от центра Тбилиси в направлении парка Мтацминда заработает к концу года
Канатная дорога от центра Тбилиси в направлении парка Мтацминда заработает к концу года
Канатная дорога будет довозить пассажиров до места назначения за 4 минуты 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T13:38+0400
2023-03-22T13:38+0400
2023-03-22T14:12+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Строительство канатной дороги, соединяющей проспект Руставели с парком Матцминда в центре Тбилиси, завершится к концу 2023 года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. По словам Каладзе, канатная дорога будет довозить пассажиров до места назначения за 4 минуты, а в течение часа обслужит около 1,1 тысячи людей. Осуществление данного проекта началось в 2021 году. На канатной дороге, соединяющей проспект Руставели и парк Мтацминда, будет ездить 21 гондола, длина маршрута составит 845, 55 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Канатная дорога от центра Тбилиси в направлении парка Мтацминда заработает к концу года
13:38 22.03.2023 (обновлено: 14:12 22.03.2023)
Канатная дорога будет довозить пассажиров до места назначения за 4 минуты
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Строительство канатной дороги, соединяющей проспект Руставели с парком Матцминда в центре Тбилиси, завершится к концу 2023 года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По словам Каладзе, канатная дорога будет довозить пассажиров до места назначения за 4 минуты, а в течение часа обслужит около 1,1 тысячи людей. Осуществление данного проекта началось в 2021 году.
"Думаю, когда завершится данный проект, он станет одной из визитных карточек нашего города. Что касается склона Мтацминда, то идут работы по строительству новой станции. Были определенные сложности в связи с данным проектом – пришлось переселить несколько семей с территории, чтобы безопасно осуществить работы", – заявил Каладзе.
На канатной дороге, соединяющей проспект Руставели и парк Мтацминда, будет ездить 21 гондола, длина маршрута составит 845, 55 метров.