https://sputnik-georgia.ru/20230322/kanatnaya-doroga-soedinyayuschaya-rustaveli-s-parkom-mtatsminda-zarabotaet-k-kontsu-goda-276009493.html

Канатная дорога от центра Тбилиси в направлении парка Мтацминда заработает к концу года

Канатная дорога от центра Тбилиси в направлении парка Мтацминда заработает к концу года

Канатная дорога будет довозить пассажиров до места назначения за 4 минуты 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T13:38+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Строительство канатной дороги, соединяющей проспект Руставели с парком Матцминда в центре Тбилиси, завершится к концу 2023 года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. По словам Каладзе, канатная дорога будет довозить пассажиров до места назначения за 4 минуты, а в течение часа обслужит около 1,1 тысячи людей. Осуществление данного проекта началось в 2021 году. На канатной дороге, соединяющей проспект Руставели и парк Мтацминда, будет ездить 21 гондола, длина маршрута составит 845, 55 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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