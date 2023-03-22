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На дороге Батуми-Ахалцихе отменили ограничения для транспорта
На дороге Батуми-Ахалцихе отменили ограничения для транспорта
Ограничения были введены из-за схода оползня, были проведены очистительные работы 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T15:41+0400
2023-03-22T15:41+0400
2023-03-22T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Движение на 86 км участка дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе восстановлено для всех видов автотранспорта, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог. По информации ведомства, запрет на передвижение транспорта на данном участке действовал из-за схода оползня. Дорогу открыли после проведения очистительных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми, ахалцихе, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, батуми, ахалцихе, департамент автомобильных дорог
На дороге Батуми-Ахалцихе отменили ограничения для транспорта
Ограничения были введены из-за схода оползня, были проведены очистительные работы
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Движение на 86 км участка дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе восстановлено для всех видов автотранспорта, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог.
По информации ведомства
, запрет на передвижение транспорта на данном участке действовал из-за схода оползня.
Дорогу открыли после проведения очистительных работ.