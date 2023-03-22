https://sputnik-georgia.ru/20230322/na-doroge-batumi-akhaltsikhe-otmenili-ogranicheniya-dlya-transporta-276016024.html

На дороге Батуми-Ахалцихе отменили ограничения для транспорта

На дороге Батуми-Ахалцихе отменили ограничения для транспорта

Ограничения были введены из-за схода оползня, были проведены очистительные работы 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T15:41+0400

2023-03-22T15:41+0400

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грузия

новости

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батуми

ахалцихе

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Движение на 86 км участка дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе восстановлено для всех видов автотранспорта, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог. По информации ведомства, запрет на передвижение транспорта на данном участке действовал из-за схода оползня. Дорогу открыли после проведения очистительных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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