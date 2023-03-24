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Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов открыто
Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов открыто
Ограничения на участке Гудаури-Коби были введены из-за снегопада 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T14:03+0400
2023-03-24T14:03+0400
2023-03-24T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов действовало на участке Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с утра 24 марта. Для остального вида транспорта движение было свободно. Сколько автомобилей и человек пересекли границу РФ и Грузии за неделю – данные МВД>>На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс
грузия, новости, общество, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов открыто
Ограничения на участке Гудаури-Коби были введены из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов действовало на участке Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с утра 24 марта. Для остального вида транспорта движение было свободно.
На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.