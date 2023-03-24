https://sputnik-georgia.ru/20230324/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-v-tsentre-tbilisi-budet-ogranicheno-276074471.html

Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет ограничено

Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет ограничено

Ограничение вводится в связи с запланированными ремонтными работами 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T14:23+0400

2023-03-24T14:23+0400

2023-03-24T14:23+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение автотранспорта на пересечении улиц Орбелиани и Пурцеладзе в центре грузинской столицы будет временно ограничено, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. В частности, в связи с запланированными ремонтными работами движение автотранспорта будет ограничено с 08:00 по тбилисскому времени 25 марта до 08:00 27 марта с улицы Орбелиани в направлении улицы Мтквари. В течение этих дней водители смогут передвигаться с улицы Орбелиани в направлении улицы Рены Абжандадзе и правой набережной Куры, а затем продолжат движение с использованием улиц Бараташвили и Атонели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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