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Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет ограничено
Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет ограничено
Ограничение вводится в связи с запланированными ремонтными работами 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T14:23+0400
2023-03-24T14:23+0400
грузия
новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение автотранспорта на пересечении улиц Орбелиани и Пурцеладзе в центре грузинской столицы будет временно ограничено, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. В частности, в связи с запланированными ремонтными работами движение автотранспорта будет ограничено с 08:00 по тбилисскому времени 25 марта до 08:00 27 марта с улицы Орбелиани в направлении улицы Мтквари. В течение этих дней водители смогут передвигаться с улицы Орбелиани в направлении улицы Рены Абжандадзе и правой набережной Куры, а затем продолжат движение с использованием улиц Бараташвили и Атонели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси
грузия, новости, тбилиси

Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет ограничено

14:23 24.03.2023
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - машины на набережной у Сухого моста
Вид на город Тбилиси - машины на набережной у Сухого моста - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Ограничение вводится в связи с запланированными ремонтными работами
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение автотранспорта на пересечении улиц Орбелиани и Пурцеладзе в центре грузинской столицы будет временно ограничено, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
В частности, в связи с запланированными ремонтными работами движение автотранспорта будет ограничено с 08:00 по тбилисскому времени 25 марта до 08:00 27 марта с улицы Орбелиани в направлении улицы Мтквари.
В течение этих дней водители смогут передвигаться с улицы Орбелиани в направлении улицы Рены Абжандадзе и правой набережной Куры, а затем продолжат движение с использованием улиц Бараташвили и Атонели.
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