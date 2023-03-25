https://sputnik-georgia.ru/20230325/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rf-zakryta-dlya-bolshegruzov-276097090.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов
Снегопад стал причиной введения ограничений на участке Гудаури-Коби 25.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-25T10:00+0400
2023-03-25T10:00+0400
2023-03-25T10:00+0400
погода
грузия
новости
верхний ларс
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24425/18/244251875_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_8ce6e958bbd187e9e8eb25f3fe1cb9cb.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение введено на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Для остального вида автотранспорта движение свободно.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24425/18/244251875_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b94e7ca13b6a2179d3e717a96fd2805d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов
Снегопад стал причиной введения ограничений на участке Гудаури-Коби
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение введено на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Для остального вида автотранспорта движение свободно.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.