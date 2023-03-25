https://sputnik-georgia.ru/20230325/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rf-zakryta-dlya-bolshegruzov-276097090.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов

Снегопад стал причиной введения ограничений на участке Гудаури-Коби 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T10:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение введено на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Для остального вида автотранспорта движение свободно.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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