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Больше эмигрантов смогут получить гражданство Грузии в порядке исключения
Больше эмигрантов смогут получить гражданство Грузии в порядке исключения
Для получения гражданства Грузии всем категориям граждан необходимо сдавать грузинский язык, историю и основы права 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T19:27+0400
2023-03-26T19:27+0400
2023-03-26T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. В парламент Грузии поступили поправки в закон " О гражданстве Грузии", согласно которым больше эмигрантов смогут получить гражданство Грузии в порядке исключения. На сегодняшний день гражданство Грузии в порядке исключения предоставляется: Авторы законопроекта предлагают расширить этот список и включить в него предоставление гражданства находящимся в эмиграции: из-за военных действий на территории Грузии; по состоянию здоровья как своего, так и члена семьи; а также с целью воссоединения с семьей. При этом условием для получения гражданства в порядке исключения для эмигрантов, как и для всех желающих получить гражданство, должно стать знание грузинского языка, истории и основ права. Кроме того, согласно проекту, гражданами Грузии будут считаться лица, родившиеся или проживавшие на территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) до 21 декабря 1991 года, и их потомки. При этом гражданство Российской Федерации, в отличие от гражданства других стран, не будет препятствием для установления грузинского гражданства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, парламент грузии
грузия, новости, политика, парламент грузии
Больше эмигрантов смогут получить гражданство Грузии в порядке исключения
Для получения гражданства Грузии всем категориям граждан необходимо сдавать грузинский язык, историю и основы права
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. В парламент Грузии поступили поправки в закон " О гражданстве Грузии", согласно которым больше эмигрантов смогут получить гражданство Грузии в порядке исключения.
На сегодняшний день гражданство Грузии в порядке исключения предоставляется:
вынужденным переселенцам или живущим на территориях, неподконтрольных официальным властям Грузии;
эмигрантам, покинувшим страну по политическим мотивам или из-за тяжелого социально-экономического положения;
иностранцам, осуществляющим инвестиции, вносящие большой вклад в развитие экономики Грузии;
ученым или деятелям искусства, желающим работать от имени Грузии.
Авторы законопроекта
предлагают расширить этот список и включить в него предоставление гражданства находящимся в эмиграции: из-за военных действий на территории Грузии; по состоянию здоровья как своего, так и члена семьи; а также с целью воссоединения с семьей.
При этом условием для получения гражданства в порядке исключения для эмигрантов, как и для всех желающих получить гражданство, должно стать знание грузинского языка, истории и основ права.
Кроме того, согласно проекту, гражданами Грузии будут считаться лица, родившиеся или проживавшие на территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) до 21 декабря 1991 года, и их потомки. При этом гражданство Российской Федерации, в отличие от гражданства других стран, не будет препятствием для установления грузинского гражданства.