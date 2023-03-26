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Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа в воскресенье
Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа в воскресенье
Подача газа будет прекращена в воскресенье в 10 утра, а восстановлена 27 марта с 10:00 до 22:00 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T09:36+0400
2023-03-26T09:36+0400
2023-03-26T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy сообщила, что из-за проведения дорожных работ около 8 тысяч абонентов останутся без газоснабжения больше чем на сутки. По данным компании, дорожные работы будут проводиться в районе станции метро "Исани", из-за чего 26 марта с 10:00 без газоснабжения останутся жители близлежащих улиц, в том числе части проспекта Кетеван Цамебули, Московского проспекта и части Кахетинского шоссе. Повреждение водопровода в Тбилиси привело к закрытию одной из центральных артерий города>>Газ не будет подаваться и коммерческим объектам, медицинским учреждениям и объектам питания. Без газа останутся также АО "Тбилисский табак", автостанции, банки и гостиницы. Газоснабжение будет восстановлено 27 марта с 10:00 до 22:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа в воскресенье
Подача газа будет прекращена в воскресенье в 10 утра, а восстановлена 27 марта с 10:00 до 22:00
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy сообщила, что из-за проведения дорожных работ около 8 тысяч абонентов останутся без газоснабжения больше чем на сутки.
По данным компании, дорожные работы будут проводиться в районе станции метро "Исани", из-за чего 26 марта с 10:00 без газоснабжения останутся жители близлежащих улиц, в том числе части проспекта Кетеван Цамебули, Московского проспекта и части Кахетинского шоссе.
Газ не будет подаваться и коммерческим объектам, медицинским учреждениям и объектам питания.
Без газа останутся также АО "Тбилисский табак", автостанции, банки и гостиницы.
Газоснабжение будет восстановлено 27 марта с 10:00 до 22:00.