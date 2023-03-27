https://sputnik-georgia.ru/20230327/mid-rossii-ne-isklyuchaet-nikakikh-variantov-otveta-na-sanktsii-276123245.html
МИД России не исключает никаких вариантов ответа на санкции
МИД России не исключает никаких вариантов ответа на санкции
Представитель МИД выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает и до западных недружественных элит дойдет мысль о бесперспективности санкционного... 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T08:32+0400
2023-03-27T08:32+0400
2023-03-27T09:22+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции, однако пытается избежать крайних мер, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России."Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали. Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает и до западных недружественных элит наконец дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией", – подчеркнул дипломат. Санкционное давление Запада на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создаст Запад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, европа, сша, мид россии, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, новости, политика, европа, сша, мид россии, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
МИД России не исключает никаких вариантов ответа на санкции
08:32 27.03.2023 (обновлено: 09:22 27.03.2023)
Представитель МИД выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает и до западных недружественных элит дойдет мысль о бесперспективности санкционного противостояния с Россией
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции, однако пытается избежать крайних мер, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
"Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий, хотя и пытаемся избежать крайних мер", – сказал он в интервью РИА Новости.
"Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали. Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает и до западных недружественных элит наконец дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией", – подчеркнул дипломат.
Санкционное давление Запада на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создаст Запад.