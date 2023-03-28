https://sputnik-georgia.ru/20230328/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-276171995.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T07:01+0400

2023-03-28T07:01+0400

2023-03-28T07:01+0400

грузия

новости

tbc bank

экономика

"банк грузии"

грузинская железная дорога

еврооблигации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62f54dae2b39a65a6c30af4abc500444.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,07% и составила 89,82 доллара с доходностью 6,46%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 97,99 пункта с доходностью 8,37%, за неделю цена снизилась на 0,02%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,21% и составила 85,78 пункта, доходность составила 7,33%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 5,64% и составила 25,3 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 611 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 22,3-26,05 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 3,22% и составила 7,7 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 262 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,3-7,7 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю понизилась на 1,37% и составила 21,6 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 238 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 20,55-22,9 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации