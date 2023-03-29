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Какова роль Грузии на Южном Кавказе и в мировой политике – видео
Какова роль Грузии на Южном Кавказе и в мировой политике – видео
Ожидать дестабилизирующих моментов в Грузии не стоит, если правительство Грузии будет действовать в интересах страны и ее безопасности, 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T19:36+0400
2023-03-29T19:36+0400
2023-03-29T19:59+0400
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Об этом заявил профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Эксперт рассказал о роли Грузии в мировой геополитике, а также о том, насколько стабильна внутриполитическая ситуация в стране.Гиорхелидзе в ходе конференции отметил, что самое основное – это понимание того, что происходит между главными геополитическими игроками, каков характер их противостояния."Может, это не совсем противостояние и не конфронтация, но это сопротивление друг с другом, потому что нет баланса интересов и нет пока взаимопонимания, как распределять те полномочия, которые были сосредоточены в одних руках. Мы должны понимать, что все, что происходит в Грузии – фон, невидимое и полувидимое, это и есть противостояние больших игроков мировой политики", – считает Демур Гиорхелидзе.Эксперт подчеркнул – мартовские события в Грузии, речь идет об акциях протеста против принятия законопроекта об иноагентах, это свидетельство того, насколько глубоки ошибки, которое годами допускало правительство, и не только это правительство. По мнению эксперта, правительство допустило ошибку, когда позволило иностранным организациям "овладеть грузинскими жизненно важными сферами".
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, грузия, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, грузия, видео
Какова роль Грузии на Южном Кавказе и в мировой политике – видео
19:36 29.03.2023 (обновлено: 19:59 29.03.2023)
Ожидать дестабилизирующих моментов в Грузии не стоит, если правительство Грузии будет действовать в интересах страны и ее безопасности,
Об этом заявил профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Эксперт рассказал о роли Грузии в мировой геополитике, а также о том, насколько стабильна внутриполитическая ситуация в стране.
Гиорхелидзе в ходе конференции отметил, что самое основное – это понимание того, что происходит между главными геополитическими игроками, каков характер их противостояния.
"Может, это не совсем противостояние и не конфронтация, но это сопротивление друг с другом, потому что нет баланса интересов и нет пока взаимопонимания, как распределять те полномочия, которые были сосредоточены в одних руках. Мы должны понимать, что все, что происходит в Грузии – фон, невидимое и полувидимое, это и есть противостояние больших игроков мировой политики", – считает Демур Гиорхелидзе.
Эксперт подчеркнул – мартовские события в Грузии, речь идет об акциях протеста против принятия законопроекта об иноагентах, это свидетельство того, насколько глубоки ошибки, которое годами допускало правительство, и не только это правительство. По мнению эксперта, правительство допустило ошибку, когда позволило иностранным организациям "овладеть грузинскими жизненно важными сферами".