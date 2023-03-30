https://sputnik-georgia.ru/20230330/my-khotim-evropu-my-ne-khotim-rossiyu---eto-glupost---ekspert-o-lzhivykh-lozungakh-v-gruzii-276248153.html

"Мы хотим Европу, мы не хотим Россию – это глупость" – эксперт о лживых лозунгах в Грузии

"Мы хотим Европу, мы не хотим Россию – это глупость" – эксперт о лживых лозунгах в Грузии

Профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе назвал лозунги "Мы хотим Европу, мы не хотим Россию", которые звучали на мартовских акциях... 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T11:13+0400

2023-03-30T11:13+0400

2023-03-30T11:44+0400

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На пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия Гиорхелидзе отметил, что лозунг абсолютно лживый, так как речь идет не о хотении, а о реальности."Мы хотим Европу, мы не хотим Россию" – это глупость. Не хочешь Россию, но хочешь, чтобы она была первым торгово-экономическим партнером, и ты плевался каждый день? Повторяю, у нас есть огромные претензии к России, мы должны сесть и поговорить об этом политически, но "не хочу Россию" значит, ты не хочешь собственную страну. А я хочу Армению? А Азербайджан? Хочу ли я Турцию? Это не политика, это маразм, который творится в Грузии, и я всегда буду против этого", – сказал эксперт.

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