https://sputnik-georgia.ru/20230402/skolko-chelovek-obvinili-v-gruzii-v-narushenii-zakona-poslednie-dannye-276325176.html

Сколько человек обвинили в Грузии в нарушении закона? Последние данные

Сколько человек обвинили в Грузии в нарушении закона? Последние данные

Наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T09:36+0400

2023-04-02T09:36+0400

2023-04-02T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. К уголовной ответственности в январе-феврале 2023 года были привлечены 3 015 человек, из которых 245 отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат" . Из общего числа обвиняемых 16-ти предъявлены обвинения в убийстве, 438 – в семейном насилии, 38 – в нанесении тяжких повреждений, 15 – в изнасиловании, 15 – в половом акте с лицом младше 16 лет.При этом обвинения в угрозах предъявлены 472, в воровстве – 573, в преступлениях, связанных с наркотиками, –499, а 39 – за служебные преступления. Пострадавшими от различных преступлений в январе были признаны 2 982 человека, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 243 несовершеннолетних и 272 пенсионера. Из общего числа пострадавших 9% составляют иностранные граждане. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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