https://sputnik-georgia.ru/20230403/chto-nelzya-delat-na-vasiliya-teplogo-2023-narodnye-primety-na-4-aprelya-276362798.html

Что нельзя делать на Василия Теплого 2023: народные приметы на 4 апреля

Что нельзя делать на Василия Теплого 2023: народные приметы на 4 апреля

Православная церковь 4 апреля поминает святого мученика Василия Анкирского, жившего в IV веке 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T14:10+0400

2023-04-03T14:10+0400

2023-04-03T15:26+0400

религия

справки

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Праздник в народном календаре называется Василий Теплый, с которым связано множество примет и запретов. Что нельзя делать на Василия Теплого: о запретах и народных приметах праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам, нельзя на Василия Теплого вывешивать белье на улице, так как в него может залезть нечисть. Нельзя 4 апреля делать несколько дел одновременно, так как ни одно из них завершить не удастся. На Василия Теплого нельзя шить, вязать или заниматься другим рукодельем. Так же 4 апреля нельзя ремонтировать обувь или одежду. Использовать на Василия Теплого чужие полотенца нельзя – это плохая примета, супруг будет неверным. Нельзя просить муку, так как это может привести к большой ссоре. По народным приметам нельзя на Василия Теплого кричать и громко смеяться – можно привлечь внимание нечистого. Нельзя 4 апреля рассказывать о своих планах и идеях – они могут не осуществиться. Выносить мусор на Василия Теплого нельзя – это плохая примета, которая может привлечь в дом болезни и другие неприятности. Народные приметы По приметам богатый урожай предвещает Солнце, восходящее 4 апреля в красных кругах, а облака, поддернутые синевой, обещают теплую, но дождливую погоду. Потеплеет, если птицы на Василия Теплого купаются в лужах, а нахохлившаяся, сгорбившаяся и опустившая крылья ворона – это явная примета, что надвигается непогода. По народным приметам на ухудшение погоды 4 апреля также указывают волнистые облака на небе и мутноватое небо с мелкими и частыми облаками. Лето будет теплым и солнечным, если снег на муравейнике сходит с северной стороны, ну а если с южной – это явная примета, что летний сезон будет прохладным и дождливым. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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