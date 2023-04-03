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О мифах об оружии НАТО, обстрелах Донецка и гуманизме – российский эксперт

О мифах об оружии НАТО, обстрелах Донецка и гуманизме – российский эксперт

Почему западное вооружение не может быть эффективным в использовании Вооруженными силами Украины? Смотрите, что заявил по этому вопросу российский военный... 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T11:13+0400

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Простой солдат ВСУ не может пользоваться западным оружием в боевых условиях так, как это задумано производителями, ведь оно слишком сложное и часто не очень качественное. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал автор проекта "Крупнокалиберный Переполох" Алексей Смирнов. Кто в ВСУ на самом деле пользуется поставляемыми Западом системами? Как можно остаться без зубов или даже головы, пытаясь научиться стрелять из ПТРК? Почему массовость техники важнее ее технологичности? Обо всем этом рассказал эксперт.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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