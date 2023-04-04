https://sputnik-georgia.ru/20230404/besplodiem-stradaet-pochti-kazhdyy-shestoy-vzroslyy-chelovek-v-mire---voz-276397889.html

Бесплодием страдает почти каждый шестой взрослый человек в мире – ВОЗ

Бесплодием страдает почти каждый шестой взрослый человек в мире – ВОЗ

ВОЗ обнародовала новые данные о том, как в мире обстоят дела с бесплодием 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T10:45+0400

2023-04-04T10:45+0400

2023-04-04T10:48+0400

в мире

новости

всемирная организация здравоохранения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/10/250907177_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d0bc2d7ab28293c8b87ba4f0daec915d.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения в мире, говорится в новом докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В докладе ВОЗ представлены данные о распространенности бесплодия в мире и отдельных регионах, рассчитанные на основе анализа всех исследований по этой теме, опубликованных за период с 1990 по 2021 гг., с учетом различий в методах оценки."Бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения, то есть примерно каждый шестой человек в мире, что свидетельствует о настоятельной необходимости расширения доступа всех нуждающихся к недорогостоящим и высококачественным методам лечения бесплодия", – сказано в документе. В Грузии лечение бесплодия может стать более доступным>>При это в ВОЗ уточняют, что уровень бесплодия в богатых (17,5%) странах выше, чем в бедных (16,5%). ВОЗ призывает государства проводить более активную политику по решению этой проблемы и увеличить объем государственного финансирования, чтобы сделать лечение доступным для как можно большего числа людей.Бесплодие – это заболевание мужской или женской репродуктивной системы, определяемое как отсутствие беременности в течение года и более, несмотря на наличие регулярной половой жизни без предохранения от беременности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, всемирная организация здравоохранения