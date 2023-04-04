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Бесплодием страдает почти каждый шестой взрослый человек в мире – ВОЗ
Бесплодием страдает почти каждый шестой взрослый человек в мире – ВОЗ
ВОЗ обнародовала новые данные о том, как в мире обстоят дела с бесплодием 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T10:45+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения в мире, говорится в новом докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В докладе ВОЗ представлены данные о распространенности бесплодия в мире и отдельных регионах, рассчитанные на основе анализа всех исследований по этой теме, опубликованных за период с 1990 по 2021 гг., с учетом различий в методах оценки."Бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения, то есть примерно каждый шестой человек в мире, что свидетельствует о настоятельной необходимости расширения доступа всех нуждающихся к недорогостоящим и высококачественным методам лечения бесплодия", – сказано в документе. В Грузии лечение бесплодия может стать более доступным>>При это в ВОЗ уточняют, что уровень бесплодия в богатых (17,5%) странах выше, чем в бедных (16,5%). ВОЗ призывает государства проводить более активную политику по решению этой проблемы и увеличить объем государственного финансирования, чтобы сделать лечение доступным для как можно большего числа людей.Бесплодие – это заболевание мужской или женской репродуктивной системы, определяемое как отсутствие беременности в течение года и более, несмотря на наличие регулярной половой жизни без предохранения от беременности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, всемирная организация здравоохранения
в мире, новости, всемирная организация здравоохранения
Бесплодием страдает почти каждый шестой взрослый человек в мире – ВОЗ
10:45 04.04.2023 (обновлено: 10:48 04.04.2023)
ВОЗ обнародовала новые данные о том, как в мире обстоят дела с бесплодием
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения в мире, говорится в новом докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В докладе ВОЗ представлены данные о распространенности бесплодия в мире и отдельных регионах, рассчитанные на основе анализа всех исследований по этой теме, опубликованных за период с 1990 по 2021 гг., с учетом различий в методах оценки.
"Бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения, то есть примерно каждый шестой человек в мире, что свидетельствует о настоятельной необходимости расширения доступа всех нуждающихся к недорогостоящим и высококачественным методам лечения бесплодия", – сказано в документе
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При это в ВОЗ уточняют, что уровень бесплодия в богатых (17,5%) странах выше, чем в бедных (16,5%).
ВОЗ призывает государства проводить более активную политику по решению этой проблемы и увеличить объем государственного финансирования, чтобы сделать лечение доступным для как можно большего числа людей.
Бесплодие – это заболевание мужской или женской репродуктивной системы, определяемое как отсутствие беременности в течение года и более, несмотря на наличие регулярной половой жизни без предохранения от беременности.