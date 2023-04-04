https://sputnik-georgia.ru/20230404/novye-litsa-v-parlamente-gruzii--eks-deputatam-ot-gruzinskoy-mechty-nashli-zamenu-276413144.html
Новые лица в парламенте Грузии – экс-депутатам от "Грузинской мечты" нашли замену
Новые лица в парламенте Грузии – экс-депутатам от "Грузинской мечты" нашли замену
В рядах правящей партии Грузии произошли перестановки 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T14:46+0400
2023-04-04T14:46+0400
2023-04-04T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал вопрос признания депутатских полномочий пятерым членам правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Ранее, 24 марта, были досрочно прекращены депутатские полномочия Георгия Амилахвари, бывшего командующего Силами обороны Грузии, генерал-лейтенанта Владимира Чачибая, Нино Иобашвили, Георгий Хелашви и Ираклия Ковзанадзе Все вышеперечисленные политики прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно, их места в законодательном органе займут следующие из списка. "Грузинская мечта" может потерять большинство в парламенте Грузии?>>Как отметил глава комитета Ираклий Кадагишвили на заседание, из Центральной избирательной комиссии Грузии поступили все необходимые документы. Таким образом, кресло Амилахвари в парламенте Грузии достанется Георгию Чакветадзе, место Ковзанадзе займет Тенгиз Шарманашвили, Хелавили заменит Мераб Кварая, а Чачибая – Ираклий Кварацхелия. Депутатский мандат также достанется Саломе Курасбедиани, которая заменит в парламенте Нино Иобашвили с учетом гендерной квоты. Решение о признании депутатских полномочий новых членов парламента будет принято на ближайшем пленарном заседании.Куда ушли депутаты Депутатские полномочия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии. Экс-глава Минздрава Грузии лишился мест сразу в двух комитетах парламента>>Решения в отношении Чачибая и Иобашвили также связаны с назначениями. Чачибая стал советником премьер-министра Грузии, а Иобашвили - советником премьера по внешнеполитическим вопросам. В свою очередь Хелашвили назначен советником председателя парламента Грузии. Что касается Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, парламент грузии
политика, грузия, новости, парламент грузии
Новые лица в парламенте Грузии – экс-депутатам от "Грузинской мечты" нашли замену
В рядах правящей партии Грузии произошли перестановки
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал вопрос признания депутатских полномочий пятерым членам правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
Ранее, 24 марта, были досрочно прекращены депутатские полномочия Георгия Амилахвари, бывшего командующего Силами обороны Грузии, генерал-лейтенанта Владимира Чачибая, Нино Иобашвили, Георгий Хелашви и Ираклия Ковзанадзе
Все вышеперечисленные политики прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно, их места в законодательном органе займут следующие из списка.
Как отметил
глава комитета Ираклий Кадагишвили на заседание, из Центральной избирательной комиссии Грузии поступили все необходимые документы.
Таким образом, кресло Амилахвари в парламенте Грузии достанется Георгию Чакветадзе, место Ковзанадзе займет Тенгиз Шарманашвили, Хелавили заменит Мераб Кварая, а Чачибая – Ираклий Кварацхелия.
Депутатский мандат также достанется Саломе Курасбедиани, которая заменит в парламенте Нино Иобашвили с учетом гендерной квоты.
Решение о признании депутатских полномочий новых членов парламента будет принято на ближайшем пленарном заседании.
Куда ушли депутаты
Депутатские полномочия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии.
Решения в отношении Чачибая и Иобашвили также связаны с назначениями. Чачибая стал советником премьер-министра Грузии, а Иобашвили - советником премьера по внешнеполитическим вопросам.
В свою очередь Хелашвили назначен советником председателя парламента Грузии.
Что касается Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата.