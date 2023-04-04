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Приметы на Никонов день: что нельзя делать 5 апреля

Приметы на Никонов день: что нельзя делать 5 апреля

Православная церковь 5 апреля поминает преподобного Никона Печерского, прославленного ученого-летописца, основателя церкви и монастыря Пресвятой Богородицы 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T15:42+0400

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Праздник в народном календаре называется Никонов день, с которым связаны различные приметы и запреты. Что нельзя делать в Никонов день - о народных приметах и запретах 5 апреля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Никонов день нельзя лениться и оставлять дом в беспорядке – это плохая примета, предвещающая неприятности в работе и личной жизни. По народным приметам, нельзя класть деньги на видное место, а также перебирать различные крупы – можно весь год прожить в нищете. Нельзя 5 апреля радикально менять имидж - стричь и красить волосы, а также делать новую прическу – могут начаться проблемы на любовном фронте. Принимать серьезные решения и подписывать важные документы в Никонов день нельзя, так как ни одно дело успехом не увенчается. Нельзя 5 апреля обманывать, лицемерить и сплетничать – это плохая примета, грозящая большими неприятностями. В Никонов день нельзя клясться и давать обещания – все клятвы и обещания данные 5 апреля скорее всего невыполнимы. Народные приметы По приметам, в ближайшие дни ожидается дождливая погода, если в Никонов день по небу плывут синие облака и кошка чихает и кашляет. К утренним заморозкам, если 5 апреля ночью небо ясное и звездное, а если белка вышла из гнезда — это явная примета, что погода ожидается теплая и солнечная. По народным приметам, лето будет дождливым и холодным, если у берез в Никонов день много сока, а если Солнце 5 апреля в кругах — значит урожай ожидается богатый. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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